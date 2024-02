La scintilla, la tv e le nozze: la storia d'amore tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

La storia d'amore tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è stata una delle più seguite e chiacchierate degli anni '90, quando lui era uno dei volti di punta delle reti Fininvest. Lei spagnola ancora sconosciuta in Italia, lui richiestissimo in tv ma non ancora diventato il "re" delle televendite si conoscono sul set di un programma estivo e insieme bruciano le tappe di un amore durato sei anni.

Il colpo di fulmine

È il 1992. Natalia Estrada è un volto già conosciuto per il pubblico spagnolo e Telecinco le affida la conduzione di "Bellezas al agua", la versione iberica di "Bellezze al bagno", il format che viene registrato nello stesso momento in Italia e che va in onda su Canale 5. A condurre la versione italiana della popolare trasmissione sono Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti. L'incontro sul set tra Natalia e Giorgio è un vero e proprio di fulmine. "C’erano le prove per questa trasmissione, c’era questa ragazza mora, spagnola: bellissima, era travolgente. Sono rimasto molto colpito da questo. E poi, molto simpatica, aperta", racconterà anni dopo Mastrota parlando della Estrada. La scintilla scatta per entrambi e la passione bruca all'istante.

Le nozze dopo pochi mesi

L'amore li travolge completamente e Natalia e Mastrota decidono di sposarsi pochi mesi dopo essersi conosciuti. Per molti è una follia: le registrazioni di "Bellezze al bagno" sono ancora in corso e gli impegni in televisione sono tanti per entrambi. Ma la coppia decide di seguire il cuore e si sposa a Madrid, nel paese di origine di Natalia. La cerimonia viene seguita dai fotografi di molte riviste di gossip e le foto delle nozze finiscono sulla copertina di Gente. È autunno 1992.

La tv e gli impegni

L'amore tra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota va di pari passo con la carriera televisiva. Il conduttore è richiestissimo in tv e è volto di Rete4 nei programmi "Telesveglia", "Fantastica Domenica" e "A Casa nostra", insieme a Patrizia Rossetti. L'occasione per lavorare insieme alla moglie arriva nel 1993. Rete4 affida ai due la conduzione del game show Il gioco delle coppie. Per Natalia si tratta di un vero e proprio debutto sulle reti italiane e con la sua simpatia conquista il pubblico. L’esperienza è di successo e nel 1994 Mastrota approda su Italia1 al fianco di Paola Barale e Marco Predolin nel programma di televendite "Grandi Magazzini". È l’inizio della sua carriera nel mondo delle telepromozioni.

La nascita della figlia

Agosto 1994. Natalia e Giorgio si prendono una pausa dagli impegni in tv e trascorrono l’estate tra paparazzate e copertine delle riviste. Sono una coppia molto amata e seguita e proprio durante il periodo estivo la showgirl spagnola scopre di essere incinta. La loro prima figlia, Natalia Junior, nasce a maggio del 1995 a Gijon in Spagna, città natale della Estrada. Per Natalia e Giorgio comincia una nuova fase della loro vita: lontano dalla tv e vicina alla loro famiglia, allargatasi con l'arrivo della figlia. Solo nel 1996, Natalia Estrada torna alla conduzione di un programma, mentre Mastrota torna a dedicarsi alle telepromozioni.

La profonda crisi

È il 1997 e sulle riviste di gossip si parla di una profonda crisi di coppia tra Natalia e Giorgio. I rumor sono pesantissimi e raccontano delle numerose scappatelle del conduttore, che si vede sempre meno al fianco della moglie. "Ho usato soltanto quel minimo di cautela, perché le mie scappatelle restassero segrete, a differenza di mia moglie", racconterà anni dopo, ammettendo di avere avuto qualche distrazione extraconiugale ma incolpando a sua volta la moglie. Sulle loro rispettive storie, nate fuori dal vincolo matrimoniale, la stampa rosa riempie pagine di giornale e le copertine si sprecano fino all'epilogo più doloroso.

Il divorzio nel 1998

Nel 1998 Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si separano legalmente. "È stata lei ad andarsene", rivelerà anni dopo il conduttore durante l'ospitata nel programma di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno". "Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici". La fine della loro relazione, terminata tra accuse e dissapori, ha notevole risonanza vista la loro popolarità e persino il Tg5 dedica un servizio al divorzio dell'anno. "Ne parlavano tutti, chiunque: il passante, l'edicolante, il macellaio", raccontò Mastrota.

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota oggi

Oggi Mastrota e la Estrada hanno un rapporto di reciproco rispetto per il bene della figlia. Giorgio Mastrota si è risposato con Floribeth Gutierrez, da cui ha avuto i figli Matilde e Leonardo. Natalia Estrada invece ha sposato Andrea Mischianti nel 2007 e ha preso le distanze dallo showbiz dedicando la sua vita all'equitazione. Ha aperto un maneggio a Cortazzone, nell'astigiano, che gestisce con Mischianti e possiede un ranch sulle colline tra Forlì e Predappio.