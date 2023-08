"Più giovane...". Prima foto social per Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato Matteo Napoletano

Prima le presentazioni in famiglia poi sui social network. Dopo il weekend sul lago di Como con la famiglia Ferragni al gran completo, Valentina - la sorella minore di Chiara Ferragni - ha presentato il suo nuovo fidanzato anche ai follower. Così, dopo la "benedizione" dei familiari, è arrivata anche quella del popolo dei social, che da giorni attendeva che la storia tra la giovane Ferragni e Matteo Napoletano diventasse pubblica. E così è stato.

Con un selfie romantico, Valentina e Matteo si sono mostrati per la prima volta insieme su Instagram, abbracciati e complici durante la vacanza a Saint Barth e tanto è bastato per fare schizzare alle stelle la popolarità del 22enne. Fino a pochi giorni fa, infatti, il giovane era semisconosciuto ai più e il suo profilo Instagram era chiuso, forse per preservare dal clamore la nascente storia con la giovane Chiara Ferragni. Dopo la pubblicazione del post dove appaiono insieme, però, Matteo Napoletano ha aperto il suo profilo, che è già balzato da seimila a 25mila follower in poche ore e, sicuramente, ne conquisterà moltissimi altri nei prossimi giorni.

Il post che ufficializza la storia