Giovanni Ciacci attacca Milly Carlucci, ecco cosa è successo

Di certo non è un weekend facile per Milly Carlucci e il suo Sognando...Ballando con le stelle, lo show spin-off della sfida danzante di Rai 1. Nella giornata di venerdì 16 maggio, infatti, la Carlucci ha dovuto aspettare fino alle 23 prima di poter iniziare l'episodio del programma che incoronerà un prossimo maestro di Ballando con le stelle, a causa della finale di tennis agli Internazionali che ha visto Sinner trionfare. Senza contare che quella di ieri sera era una puntata molto importante per la presentatrice, dal momento che era la sua opportunità per avere Francesco Totti tra i concorrenti della prossima stagione. Ma tra errori di conteggio punti, problemi tecnici e l'evidente stanchezza di Totti, le cose hanno preso una piega più che altro negativa. Come se non bastasse, la Carlucci ha dovuto dare il via allo show dopo essere stata attaccata nel corso del pomeriggio.



A "prendersela" con la presentatrice instancabile di Ballando con le stelle è stato Giovanni Ciacci, l'esperto di moda e show business, che figurava tra gli ospiti di La volta buona, il programma presentato da Caterina Balivo, sua vecchia amica e collega nel programma Detto Fatto. Giovanni Ciacci, nel 2018, ha preso parte a Ballando con le stelle come concorrente, danzando insieme a Raimondo Todaro e registrando un record: si trattava infatti della prima coppia uomo-uomo nella kermesse in onda su Rai 1. E, forse proprio a causa di questa sua partecipazione, Ciacci si aspettava un invito a Sognando...Ballando con le stelle. O, almeno, è quello che l'uomo ha fatto comprendere durante la sua ospitata nel salotto della Balivo. Nello studio di La volta buona, infatti, c'era anche l'ex ballerino e maestro Simone Di Pasquale - che ora figura tra gli opinionisti fissi del programma - e proprio a lui si è rivolto Ciacci con la speranza che potesse trasmettere un suo messaggio a Milly Carlucci.



Giovanni Ciacci ha infatti detto di sentirsi davvero "molto amareggiato" , perché "io in quel programma ho dato una fetta del mio cuore, perché ho cambiato le regole internazionali e mondiali del programma e non sono stato invitato." Caterina Balivo ha cercato poi di "consolarlo", ricordandogli che lui non ha vinto lo show. Ma Giovanni Ciacci non è disposto a farsi mettere all'angolo. Ha infatti prontamente risposto, facendo a sua volta una domanda: "Che cosa c'entra la vittoria?" Poi, col volto amareggiato, ha ripetuto: "Quel programma è un pezzo di cuore", continuando nel dire che "mi dispiace. Perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo".

L'esperto di moda non ha cercato nemmeno di nascondere il dispiacere che è emerso dai suoi lineamenti, dimostrando che la sua polemica non era solo la mancanza a una vetrina che avrebbe potuto avere un certo peso a livello di carriera, ma soprattutto il non riconoscimento del lavoro che lui stesso - a suo sentire - avrebbe fatto non nello show, ma per lo show.