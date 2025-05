La nuova vita di Giulia Salemi: "Ho messo in pausa la tv per mio figlio"

Giulia Salemi durante il programma di Francesca Fialdini “Da Noi… A Ruota Libera”

È una Giulia Salemi diversa, quella che ha raccontato a Francesca Fialdini durante il programma “Da Noi… A Ruota Libera” come la maternità abbia trasformato profondamente la sua vita: " Diventare mamma mi ha cambiata in modo radicale. Ho deciso di allattare mio figlio e, in un contesto come il nostro, questa decisione ha comportato dei sacrifici. Ho dovuto rinunciare a opportunità importanti, viaggi e apparizioni in televisione. Ma non rimpiango nulla ".

La vita privata

Nella lunga chiacchierata c'è stato anche un'importante spazio per raccontare la sua vita di coppia: “ Sono orgogliosa di Pierpaolo, in questo momento è all'estero, impegnato in una nuova avventura lavorativa. - Pierpaolo è l'iniviato dell'Isola del Famosi su Canale 5- A casa posso contare su mia madre, anche se lei è sempre dalla parte di Pierpaolo quando discutiamo! Dice che sono impulsiva… e ha ragione. Ma anche su questo sto lavorando, e mio figlio mi sta aiutando a crescere ”.

Il sogno di Giulia