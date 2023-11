La gravidanza, le cure e la crisi di mezza età: la verità di Corona su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non è in attesa del terzo figlio. La smentita è ormai ufficiale. La voce sulla presunta nuova gravidanza della showgirl argentina si era diffusa nel weekend ma, quando sul web già impazzavano teorie e ipotesi, Fabrizio Corona ha spento gli entusiasmi: " Belen non è incinta. È ancora presto per parlare di avere un figlio con un terzo padre ". Poi, a stretto giro, è arrivata la dichiarazione ufficiale della Rodriguez.

La smentita di Belen

Dopo essere sparita per oltre un mese dai radar, la showgirl argentina è tornata attiva sui social network con foto e contenuti che parlano della sua nuova vita al fianco del fidanzato Elio Lorenzoni. Da circa cinque mesi l'imprenditore bresciano e Belen fanno coppia fissa e non si nascondono più da fan e paparazzi. A confermare la relazione è stata lei stessa, rispondendo alle domande, ma anche alle critiche, dei follower su Instagram ed è proprio attraverso la popolare piattaforma social, che la Rodriguez ha voluto smentire la gravidanza. Lo ha fatto rispondendo direttamente a una utente che, senza giri di parole, le chiedeva: "Sei incinta?". E la replica è stata inequivocabile: " Non sono incinta, sono solo serena ". Gli ultimi mesi sono stati, però, impegnativi per l'ex conduttrice de "Le Iene" e a svelarlo è stato Fabrizio Corona.

La crisi di mezza età di Belen

Attraverso il suo nuovo sito di informazione scandalistica, Fabrizio Corona ha rivelato che la showgirl argentina sta attraversando una vera e propria crisi esistenziale, che l'ha portata a prendere le distanze da tutto e tutti. Ma a farla "sprofondare" non sarebbe stata solo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. " Sia la decisione della showgirl di abbandonare "Tu si que vales", sia la scelta (non sua) di andare fuori da "Le Iene" sono state un duro colpo", riferisce l'ex di Belen, che aggiunge: "Mettici anche la crisi di mezza età e i due figli fatti con due persone che non ama più, tutto a fomentare una crisi esistenziale dopo una carriera che stava andando avanti per il verso giusto" . Per questo Belen sarebbe finita in cura.

La "disintossicazione"