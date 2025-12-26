Gualtiero Marchesi, il rivoluzionario della cucina italiana tra arte, tradizione e innovazione

I punti chiave
C'è un nome su tutti che ha fatto la storia della cucina italiana: quello di Gualtiero Marchesi. Lo chef milanese è stato un pioniere della sperimentazione in cucina e è diventato una figura chiave nella storia della gastronomia italiana. Come sia riuscito Gualtiero Marchesi a diventare "il maestro" della cucina italiana è spiegato nella motivazione del premio Artusi, che gli fu assegnato nel 1998: "Partendo dagli insegnamenti e valori della cucina classica italiana – libero da pregiudizi e schemi antiquati – attraverso una costante e continua ricerca e sperimentazione, ha elaborato una cucina creativa, fantasiosa, fresca, leggera, essenziale, solare, raffinata che presta estrema attenzione ai prodotti, ai sistemi di cottura, alla dietologia, all'evoluzione del gusto".
Lo chef tra passione e rigore
Nato a Milano il 19 marzo 1930 in una famiglia di ristoratori, Gualtiero Marchesi cresce tra i fornelli dell'albergo dei genitori. Dopo la formazione in Svizzera e le esperienze decisive in Francia, entra in contatto con la Nouvelle Cuisine, che segna profondamente il suo stile. Nel 1977 apre a Milano il ristorante "Gualtiero Marchesi", un locale destinato a rivoluzionare la cucina italiana. Primo chef italiano a ottenere tre stelle Michelin - nel 1985 - Marchesi ha portato la gastronomia nazionale a un livello internazionale. La sua cucina era in grado di unire rigore, semplicità e arte come dimostrano piatti simbolo come il raviolo aperto e il risotto con foglia d'oro. Ma Gualtiero Marchesi non è stato solo un grande chef, insignito di moltissime onorificenze, è stato anche una straordinaria guida: nel 2004 fondò ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, formando generazioni di cuochi e diventando maestro di molti grandi chef contemporanei come Carlo Cracco, Pietro Leemann e Davide Oldani.
Quando restituì la Stella Michelin
Nel corso della sua lunga carriera Marchesi non scese mai a compromessi. Fu per questo - e per una questione ideologica - che rinunciò a tre stelle Michelin nel 2008. Lo chef aveva da poco aperto il Marchesino in piazza della Scala a Milano quando decise di contestare pubblicamente il sistema di assegnazione delle stelle da parte della guida Michelin. "Ciò che più mi indigna è che noi italiani siamo ancora così ingenui da affidare i successi dei nostri ristoranti - nonostante i passi da gigante che il settore ha fatto - a una guida francese. Che, lo scorso anno, come se niente fosse, ha riconosciuto il massimo punteggio a soli 5 ristoranti italiani, a fronte di 26 francesi. Se non è scandalo questo, che cos'è?", dichiarò durante una conferenza stampa indetta proprio per rinunciare alle tre Stelle.A seguito della sua presa di posizione il ristorante di Gualtiero Marchesi sparì dalla guida Michelin, ma non la sua fama e il suo estro, che sono rimasti invariati fino al 26 dicembre 2017, quando si spense all'età di 87 anni.