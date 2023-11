"Guardate cosa è successo". Perché Whoopi Goldberg ringrazia Fiorello

Gli echi del balletto, che Fiorello e Mahmood hanno dedicato a Whoopi Goldberg nel giorno del suo compleanno, sono arrivati persino negli Stati Uniti. Già, perché l'omaggio, che lo showman siciliano e il cantante hanno fatto all'attrice sulle note di Sister Act, ha letteralmente entusiasmato l'attrice che, nel corso del suo programma The View in onda ogni giorno sulla rete ABC, ha ringraziato pubblicamente Rosario Fiorello e Viva Rai2!. Un gesto a sorpresa che ha lasciato senza parole lo showman siciliano e tutti i suoi collaboratori.

Cosa è successo a Viva Rai2!

Lunedì 13 novembre Whoopi Goldberg ha compiuto 68 anni. L'attrice afroamericana è celebre per avere interpretato Deloris Wilson, un'esuberante solita costretta a fingersi suora per sfuggire all'ex, in "Sister Act", film cult degli anni '90. Sebbene l'attrice abbia smesso da tempo di recitare, la Goldberg rimane un volto amatissimo della tv americana dove, dal 2004, conduce il programma di intrattenimento The View sulla rete ABC. In occasione del suo compleanno, Rosario Fiorello ha voluto omaggiare l'attrice con un tributo speciale: un balletto sulle note di Sister Act con la partecipazione di Mahmood. La performance in diretta dal Foro Italico è diventata virale sui social network ed è stata vista anche dallo staff dell'attrice, che ha voluto ringraziare Fiorello per l'omaggio.

Il messaggio di Whoopi Goldberg