Come sta Gustavo Rodriguez. Cecilia rompe il silenzio: "Ogni giorno fa un passo in avanti"

Dopo giorni di angoscia la famiglia Rodriguez ha rotto il silenzio e ha parlato pubblicamente delle condizioni di Gustavo Rodriguez. L'uomo è rimasto gravemente ustionato nel rogo scoppiato giovedì scorso in un capannone in zona Gallarate, per cause ancora da chiarire. Attualmente il 64enne è ricoverato presso il reparto Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, con ustioni di secondo grado sul 10% del corpo in particolare su viso, testa e braccia. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal Corriere della sera nelle ore successive all'incidente, erano apparse subito molto gravi, ma il padre di Belen Rodriguez non sarebbe più in pericolo di vita.

Le parole di Cecilia Rodriguez

Le figlie Cecilia e Belen e la moglie, Veronica Cozzani, sono rimaste al suo fianco sin da subito, chiudendosi nel silenzio più assoluto in attesa di miglioramenti, che sono arrivati nelle scorse ore, come riferito dalla figlia minore di Gustavo Rodriguez. " Grazie a tutti per il vostro affetto, sono state e sono delle carezze al cuore in un momento così difficile. Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni un passito avanti! Forza papà. Ti amo ", ha scritto Cecilia Rodriguez nelle storie del proprio profilo Instagram, aggiornando i suoi follower sulle attuali condizioni di salute del padre. Il messaggio scritto dall'influencer non è l'unico, però, a essere arrivato dalla famiglia attraverso i social network.

Le preghiere di Belen

Dopo i messaggi di sostegno di Antonino Spinalbese e Ignazio Moser, poche ore fa anche Veronica Cozzani, moglie di Gustavo e madre di Cecilia, Jeremias e Belen Rodriguez, ha parlato delle condizioni del marito pubblicando una foto di famiglia su Instagram: " Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l'anima!" . Sotto al post di speranza pubblicato dalla donna è arrivato anche il commento di Belen, che ha scelto di parlare attraverso la pagina social della madre: " Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi, la mia forza concreta! Andrà bene chiediamolo a Dio! ".

A proposito dell'incidente, invece, le autorità stanno compiendo gli accertamenti del

A proposito dell'incidente, invece, le autorità stanno compiendo gli accertamenti del caso per capire quali siano state le cause dell'incendio.