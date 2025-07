Gwyneth Paltrow, la rottura con Madonna (perché tossica), la storia con l'ex marito Chris Martin: 5 segreti nella sua nuova biografia

Solo qualche giorno fa, Gwyneth Paltrow è diventata la protagonista della comunicazione social dopo che l'azienda Astronomer, al centro della bufera dopo lo scandalo della kiss-cam al concerto dei Coldplay, l'ha scelta come testimonial aziendale per cercare di riparare i danni. La strategia si è mostrata vincente, anche perché Gwyneth Paltrow è l'ex compagna di Chris Martin, il leader dei Coldplay. E proprio il musicista è uno dei tanti argomenti che viene trattato nel libro intitolato Gwyneth: The Biography, scritto da Amy Odell e appena uscito sul mercato editoriale anglofono. Il libro punta a svelare i punti di svolta nella vita e nella carriera di Gwyneth Paltrow, inclusi i personaggi che hanno avuto un peso nella sua crescita, nei suoi successi e nei suoi momenti negativi. Si parla (naturalmente) della sua candela all'odore di vagina, della storia con Ben Affleck e il suo alcolismo, ma anche della sua infanzia e dei rapporti con i familiari. Ecco allora quali sono i 5 dettagli più interessanti della biografia.

Il furto della sceneggiatura di Shakespeare in Love

Nel 1998 al cinema arrivò Shakespeare in love, pellicola che immaginava la genesi dell'opera più famosa di William Shakespeare, interpretato da Joseph Fiennes, Romeo & Giulietta. Nel film, Gwyneth Paltrow interpreta Viola De Lesseps, una giovane nobile che si finge uomo per poter recitare e finisce con l'innamorarsi dello scrittore inglese. Per questo ruolo, Gwyneth Paltrow vinse un premio Oscar, ma la sua vittoria fu macchiata da una diceria che continua a vivere a Hollywood: ossia che l'attrice abbia letteralmente rubato la sceneggiatura a un'attrice sua amica, Winona Ryder, che presto vedremo nell'ultima stagione di Stranger Things. Stando a quello che si legge sulla nuova biografia, però, le cose non sarebbero andate affatto così. Amy Odell, infatti, scrive che Gwyneth Paltrow avrebbe ricevuto la sceneggiatura direttamente dal regista John Madden, che voleva lavorare con lei, dopo averla vista nei provini per il film Golden Gate, uscito nel 1994.

Il rapporto con Chris Martin

Come si può leggere in un estratto del libro riportato da People, Gwyneth Paltrow ha cominciato a uscire con Chris Martin, il leader dei Coldplay, poco dopo la morte del padre, avvenuta nel 2002, a causa di un cancro orale. Secondo la biografia, entrambi gli artisti avevano l'obiettivo di creare una famiglia insieme ed erano legati soprattutto da una stima intellettuale. Secondo il libro, i due stavano cercando un rifugio dalla banalità della fama, dalla trivialità del successo. Tuttavia gli amici dell'attrice non pensavano che Chris Martin potesse essere una persona adatta a lei, soprattutto perché accusato di essere "un introverso che poteva essere socialmente impacciato". Nonostante le differenze, però, i due si sposarono nel dicembre del 2003 e nel 2004 diedero il benvenuto alla figlia, Apple e poi al figlio Moses. Nel 2014, in mezzo alle voci di un possibile tradimento di Martin con l'attrice Kate Bosworth, i due divorziarono. Ad oggi, appaiono ancora molto legati da una profonda amicizia, soprattutto per il bene dei figli.

La fine dell'amicizia con Madonna

Per molto tempo, Gwyneth Paltrow è stata amica con la regina del pop, Madonna. Ma il rapporto non è sopravvissuto. La fine dell'amicizia, secondo le indiscrezioni riportate nella biografia, sarebbe iniziata quando Madonna, con cui la Paltrow era amica, raggiunse lei e Chris Martin su un'isola dove stavano passando qualche giorno di vacanza in gran segreto. Madonna sembrava sapere che Gwyneth si sarebbe trovata proprio lì, cosa che l'attrice ritenne strana, perché non glielo aveva detto. Secondo quanto si legge, Madonna invitò la coppia a una grande tavolata di amici, dove cominciò a comportarsi in modo triviale e in modo vergognoso nei confronti della figlia Lourdes. Chris Martin si sentì molto a disagio, mentre la Paltrow si rese conto che la sua amica aveva un atteggiamento tossico e per questo la escluse dalla sua vita.

Gwyneth Paltrow e Harvey Weinstein

Naturalmente un'ampia parte del libro è dedicata anche al rapporto tra Gwyneth Paltrow e il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, arrestato per violenza sessuale ed elemento scatenante del movimento MeToo. Il libro racconta il primo incontro tra i due, avvenuto all'inizio degli anni Novanta, per un provino che Gwyneth Paltrow non passò, perché aveva il viso troppo pulito per un film che invece includeva anche scene di nudità. Nel 1996, a poche settimane dall'uscita del film Emma, Weinstein chiese che l'attrice andasse agli MTV Video Music Awards, indossando "qualcosa di sexy" disegnato da Tom Ford per Gucci. Tuttavia la scelta ricadde su un completo pantaloni che, secondo Variety, fece infuriare Weinstein. Successivamente vengono riportati diversi tentativi del produttore di "manipolare" la realtà per portare Gwyneth Paltrow dalla sua parte, incluso dirle che era stata derubata dell'Oscar per Emma, quando la produzione non aveva mai davvero puntato su di lei per la vittoria.

La "tossicità" di Brad Pitt

Dopo il caso Harvey Weinstein, in cui venne ricordato dalla stessa Paltrow di come Brad Pitt l'avesse difesa, sbattendo il produttore al muro, l'attore era diventato una specie di eroe. Peccato che questa nuova biografia cambi le carte in tavola. Gweyneth Paltrow e Brad Pitt si erano conosciuti sul set di Vento di passioni, film che lui ottenne e lei no. Però qualcosa era già germogliato e quando condivisero il set di Seven erano pronti a stare insieme. Fu proprio durante le riprese di Emma che Gwyneth Paltrow però cominciò a sospettare che Brad Pitt non fosse la persona adatta a lui e, secondo la biografia, lei aveva cominciato ad avere una piccola cotta per Hugh Grant. Secondo quello che si legge, Brad Pitt si sentiva minacciato dal successo che lei stava avendo e delle attenzioni che stava ricevendo e per questo voleva stare sempre al suo fianco, quasi chiedesse di brillare di luce riflessa. I due si lasciarono nel 1997, senza che venne mai detto chiaramente perché.

Ora, con la nuova biografia sembra che la ragione fosse proprio lache non poteva sopportare tanto successo nella sua compagna. Inoltre, nel libro, Gwyneth Paltrow smentisce anche di aver tradito Pitt con l'attore, con cui ha condiviso il set di Sliding Doors.