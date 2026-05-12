"Ha la ciotola del cane in testa". Insulti a Rudy Zerbi per il suo matrimonio con rito ebraico

Ora anche un matrimonio ebraico diventa oggetto di pesantissimi insulti. Il tristissimo episodio riguarda Rudy Zerbi, uno dei volti più noti di Amici di Maria De Filippi. Il professore del talent di Canale 5 ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia strettamente privata celebrata vicino Roma con il rito ebraico, in omaggio alle origini della sposa, e per questo motivo Zerbi è stato letteralmente coperto di insulti sui social. Sotto i post in cui erano annunciate le nozze avvenute, corredati da foto di lui con la kippah i commenti sono di questo tenore: “Ma è ebreo?”, “se ora non guardo i suoi programmi sono antisemita?”, “no raga aspetta un attimo… già è il figlio segreto di Mencacci, ora pure ebreo!!!”. Poi illazioni sul fatto che, essendo ebreo, ricopra quel ruolo: “Ecco perché è in tv”, “un altro ebreo in circolazione in tv”. E ancora: “Strano, di solito ci sposano tra di loro, difficilmente si mischiano”, “ma lui con la ciotola del cane in testa?”.

Una valanga vergognosa di cattiveria che, come si può evincere bene dai contenuti, non ha nulla a che vedere con Israele, ma solo con la loro religione e tutto ciò ha un solo nome: becero antisemitismo che va combattuto in ogni sede.