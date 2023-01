"Ha denunciato l'ex moglie". Cosa è successo a Federico Fashion Style

La festa dell'Epifania è stato un giorno da dimenticare per Federico Fashion Style. Il parrucchiere di Anzio, diventato popolare in tv grazie al suo programma "Il salone delle meraviglie", avrebbe dovuto trascorrere la giornata con la figlia Sophie Maelle ma qualcosa è andato storto.

Dopo la separazione dall'ex moglie Letizia, avvenuta negli scorsi mesi, la bambina vive con la donna e Federico può vederla saltuariamente. In occasione delle ultime festività, però, il parrucchiere di Anzio avrebbe dovuto passare la festa della Befana con la bambina ma quando è andata a prenderla a casa dell'ex moglie non l'ha trovata. " La mia famiglia! Manca la mia piccola che ora vado a prendere", ha scritto su Instagram fotografandosi insieme ai suoi parenti poco prima di dirigersi verso l'abitazione di Letizia Porcu. Una volta arrivato sotto casa dell'ex ha poi condiviso un altro scatto con i suoi follower: "Che brutta storia! Spero che nessuno di voi possa passare ciò che sto passando io ".

Quello che sembrava essere solo un triste sfogo sulla sua condizione di padre separato, si è però rivelato l'ennesimo episodio dello scontro, che da tempo si sta consumando tra lui e l'ex moglie. In una nuova foto condivisa su Instagram Federico Fashion Style si è mostrato davanti alla stazione dei carabinieri di Anzio e poco dopo ha scritto un sibillino messaggio: " Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente ".