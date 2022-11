"Ha liberato casa". La Angiolini sgombera l'appartamento di Silvia Slitti

Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini sono tornati nella loro casa di Milano. L'ex calciatore e la moglie, popolare event planner, sono riusciti a tornare in possesso dell'appartamento, che da oltre un anno era abitato da Ambra Angiolini. Da quasi cinque mesi l'attrice occupava abusivamente l'immobile ma solo l'intervento degli avvocati, e il clamore mediatico scatenatosi attorno al caso, ha consentito ai proprietari di poter tornare nell'abitazione di loro proprietà.

L'indiscrezione è arrivata dalla pagina social The Pipol, che riferisce le ultime mosse della Angiolini: " Le cose sono cambiate e l'appartamento è stato finalmente riconsegnato ai proprietari. Ambra Angiolini ha liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora ".

La vicenda

La brutta vicenda era salita agli onori della cronaca lo scorso 21 settembre, quando Silvia Slitti si era sfogata su Instagram per l'assurda situazione che la vedeva protagonista. " Occupa abusivamente il nostro appartamento ", aveva denunciato la moglie di Pazzini, svelando che il contratto d'affitto di Ambra (intestato e pagato da Massimiliano Allegri) era scaduto dal 30 giugno. L'attrice e giudice di X Factor, però, non era intenzionata a sgomberare e così l'organizzatrice di eventi si era rivolta agli avvocati, portando la Angiolini in tribunale. Il 3 ottobre il giudice del tribunale ordinario di Milano, sezione convalida sfratti, aveva firmato un'ordinanza che, di fatto, metteva alla porta Ambra Angiolini ma quest'ultima non si era mossa dall'appartamento milanese.

L'intervento di Fuori dal Coro e Striscia

La trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal coro, si era interessata della vicenda, ma ai microfoni dell'inviato l'attrice non aveva spiegato perché occupasse ancora l'immobile nonostante il contratto fosse scaduto e ci fosse un ordine di sfratto in corso. Due settimane fa anche Striscia la notizia era tornata sul caso e aveva consegnato un amaro tapiro d'Oro a Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini per l'assurda vicenda. Il calciatore, però, aveva informato Valerio Staffelli e il pubblico di Canale 5, che le cose sembravano muoversi nella giusta direzione e che ci sarebbero stati positivi sviluppi. E così è stato.

Lo sgombero