"Ha tradito Bonolis". La bomba di Corona su Sonia Bruganelli

Fabrizio Corona entra a gamba tesa nel divorzio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e lo fa con una rivelazione bomba fatta trapelare attraverso Telegram, l'unico canale dove non viene censurato. Nelle scorse ore l'ex re dei paparazzi ha duramente criticato la coppia per il balletto mediatico smentita-annuncio relativo alla loro separazione e poi ha parlato di un presunto tradimento avvenuto anni fa ai danni del conduttore romano.

" Celebriamo la separazione ipocrita, vendiamoci servizi in esclusiva e continuiamo a cornificarci a vicenda. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo ", ha detto Corona sul suo account Telegram, commentando la notizia del divorzio Bonolis - Bruganelli e accusando i due di avere mentito per settimane dopo che Dagospia aveva anticipato clamorosamente l'addio. " Loro per non perdere un'esclusiva avevano negato tutto, esattamente come Totti e Ilary, nella loro grandissima ipocrisia e bugie ", ha concluso Corona soffermandosi sul risvolto economico dell'addio. Poi ha sganciato la bomba sul presunto tradimento avvenuto nella coppia.

Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis?

Mentre Sonia Bruganelli ha smentito le voci sul presunto compenso percepito da Vanity Fair per rilasciare l'esclusiva intervista sul divorzio da Bonolis - con un tweet al vetriolo che sembra essere indirizzato proprio a Corona - Fabrizio ha svelato di essere a conoscenza di una relazione extraconiugale che la Bruganelli avrebbe avuto durante il matrimonio con il conduttore romano. " Vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz, tipo che quasi vent'anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso" , ha scritto sul suo canale Telegram l'ex re dei paparazzi senza però fare nomi (neppure quello della Bruganelli) e lasciando in sospeso lo scoop.

Se le parole di Corona trovassero conferma, vorrebbe dire che tutto sarebbe accaduto poco prima o poco dopo le nozze (avvenute nel 2002). Ma in quegli anni nessuna indiscrezione trapelò sulle riviste di gossip, eppure Paolo Bonolis era già un volto noto della tv e i paparazzi e i giornali sarebbero andati a nozze con uno scoop simile. Al momento, dunque, c'è solo la parola dell'ex re dei paparazzi, che promette di potere fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, proprio come accadde un anno fa, quando la notizia del giorno riguardava Totti e Ilary.