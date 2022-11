"Ha perso il bambino che aspettavamo". La confessione choc di Antonino su Belen

Le ultime dichiarazioni fatte da Antonino Spinalbese al Grande fratello vip potrebbero metterlo in seria difficoltà. Nelle scorse ore l'hair stylist si è lasciato andare a confidenze decisamente private sulla sua storia d'amore con Belen Rodriguez, svelando un particolare che fino a oggi era rimasto segreto. L'argentina, però, aveva messo in guardia l'ex dal fare rivelazioni troppo intime sulla loro relazione nel reality e ora quanto raccontato nella Casa potrebbe costare caro (in termini di diffide) al gieffino.

Dopo gli iniziali timori, Antonino ha preso confidenza con le telecamere e in più di un'occasione ha raccontato particolari e dettagli della relazione durata due anni con la conduttrice di Tu si que vales. Sebbene Belen lo avesse avvisato di non superare il limite rivelando gossip inediti, il parrucchiere ha infranto più volte la promessa e nelle ultime ore avrebbe fatto una rivelazione scioccante su un aborto, che la Rodriguez avrebbe avuto poco prima di rimanere incinta di Luna Marì.

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, durante una chiacchierata in giardino con altri concorrenti Antonino avrebbe rivelato che Belen era rimasta incinta di un altro figlio: " Luna l'abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l'idea di fare un figlio? Lei si è presentata con il test ma io ho pensato che lei non lo volesse. Ne parlo con mia madre e le dico che Belen è incinta ".