Todaro lascia Ballando. E la Carlucci non la prende bene: "Dopo 15 anni..."

Dopo quindici anni di sodalizio Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. La decisione, maturata nel corso degli ultimi mesi, sembra però esser stata un fulmine a ciel sereno per la produzione del programma e soprattutto per Milly Carlucci. Un addio "inatteso" che ha scatenato un battibecco social tra la conduttrice e il ballerino e non sono mancate le stoccate pungenti.

Le voci che Raimondo Todaro volesse abbandonare lo show di Rai Uno circolavano da tempo. La stessa Carlucci era a conoscenza della trattativa in corso tra il ballerino e un'altra produzione televisiva. Ma la presentatrice non si aspettava certo di trovarsi di fronte al fatto compiuto e dell'addio del professionista è venuta a saperlo a decisione presa, senza possibilità di confronto.

" Come spesso accade nelle famiglie - ha scritto Raimondo Todaro nelle scorse ore sui social network - un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato ". Un post a sorpresa e mal digerito da Milly Carlucci, che si aspettava ben altro atteggiamento da uno dei suoi ballerini di punta, pluricampione della trasmissione e volto tra i più amati dello show.

Botta e risposta sui social tra Todaro e la Carlucci

Così la presentatrice, che proprio in questi giorni sta ultimando il cast della prossima edizione nel quale, si vocifera, ci sarà anche Morgan, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sul web. Dopo la pubblicazione del post di addio di Todaro su Instagram e Facebook, la Carlucci è stata tempestata di messaggi di richiesta di spiegazioni e lei ha replicato con fermezza: " Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho visto invece il suo post ".

La conduttrice ha elogiato le qualità di Raimondo Todaro, ma si è tolta la soddisfazione di sottolineare che la fama del ballerino è arrivata proprio grazie a Ballando con le stelle: " Abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con Il Mascherato è diventato anche coreografo. Con questa esperienza nel suo bagaglio, siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre ". Da lui, insomma, si sarebbe aspettata molto di più di una telefonata a cose fatte.