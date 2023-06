"Nemmeno un euro...". La bordata della Bruganelli dopo l'addio a Bonolis

Mentre il web discute sul divorzio annunciato da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli attraverso le pagine di Vanity Fair, l'opinionista del Grande fratello vip getta benzina sul fuoco, pungolando gli hater su un tema che la vede, da sempre, al centro delle polemiche: i soldi. Non quelli che Bonolis dovrà versarle come alimenti in quanto ex moglie, ma quelli che la coppia avrebbe percepito per finire sulla copertina della rivista, che per prima ha raccolto le confessioni dei due ex.

Per capire cosa è successo occorre fare un passo indietro. Il 12 aprile scorso Dagospia sganciava la bomba sull'imminente separazione tra Bonolis e Sonia Bruganelli. " La coppia è arrivata al capolinea, annunceranno la rottura a Verissimo" , aveva scritto il sito di Roberto D'Agostino, scatenando l'ira della coppia che, dalle Maldive dove si trovava in vacanza, aveva smentito l'indiscrezione con tanto di video e " fatevi i ca... vostri" . L'ospita a Verissimo slittò di alcune settimane e quando Sonia e Paolo si presentarono al cospetto di Silvia Toffanin non arrivò alcun annuncio di addio. Con l'inizio di giugno, però, Bonolis e consorte sono usciti allo scoperto e su Vanity Fair hanno confessato di essere separati in casa da tempo, ma di essere ancora uniti da un legame di stima e affetto reciproco.

La polemica social

Come era prevedibile il pubblico si è spaccato in due e se da una parte il popolo dei social ha applaudito al fair play della coppia, dall'altra sono piovute critiche anche pesanti. " Allora Dagospia aveva ragione! Avete smentito ma eravate già separati. Che paraculi", ha scritto un utente su Instagram commentando la notizia della rottura, mentre un'altra sentenziava: "Chissà quanti soldi avranno preso per questa intervista con tanto di copertina ". Proprio su questo punto Sonia Bruganelli non ha resistito a punzecchiare i suoi hater più accaniti, quelli che da sempre la criticano per i voli privati, per la collezione di scarpe lussuose e per l'ostentazione esibita sui social.

Il tweet di Sonia Bruganelli

" Per i più furbi di tutti", ha scritto su Twitter Sonia Bruganelli, condividendo sulla popolare piattaforma social lo screenshot della cover di Vanity Fair e il commento da lei scritto: "Per chiarezza nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio ". Insomma, Sonia Bruganelli sa esattamente come infiammare il dibattito e per precisare che né lei né l'ex marito sono stati pagati per l'intervista bomba sul loro divorzio ha scelto il modo più diretto e pungente.