Il colpo di fulmine, vite "da separati", l'addio: tutto su Sonia Bruganelli e Bonolis

Anno nuovo, crisi nuova, stessa dinamica. Se nel 2022 al centro della cronaca rosa erano finiti Francesco Totti e Ilary Blasi, quest'anno tocca a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis essere i protagonisti del gossip del momento. La storia è simile (il periodo, primavera, anche) ma il finale è incerto. Prima le voci su un imminente divorzio, poi la smentita pubblica, il passaggio negli studi di Verissimo e infine...tutti sappiamo come è andata a finire tra il Pupone e l'ex Letterina.

Al momento Bonolis e la Bruganelli sono al terzo step, l'ospitata di lei da Silvia Toffanin e come andrà l'intervista - ma soprattutto cosa emergerà - lo scopriremo nella puntata in onda domenica 23 aprile. Intanto l'opinionista del Grande fratello vip, rispedisce al mittente le voci su crisi e divorzio. " Non dico niente, non voglio alimentare nulla. Io e Paolo continuiamo la nostra di vita di sempre ", ha fatto sapere Sonia Bruganelli attraverso le pagine del settimanale Gente, l'unico a essere riuscito a ottenere una replica dopo la bomba lanciata da Dagospia sull'imminente separazione dopo ventisei anni vissuti assieme.

Il colpo di fulmine

È il 1997 quando una giovanissima Sonia (23 anni) incontra Bonolis (36 anni) e il colpo di fulmine è immediato. Lui è il conduttore di Tira & Molla, lei il volto della televendita inserita nella trasmissione. Paolo Bonolis è già famoso e impegnatissimo in televisione, ma il fascino di Sonia lo spinge a corteggiarla e lei, ammetterà anni dopo, si lascia sedurre dai suoi modi di fare e dalla sua intelligenza. La coppia si fidanza ufficialmente pochi mesi dopo e, trascorsi cinque anni, convola a nozze.

Il matrimonio e i figli

È il 2002 Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sposano e dodici mesi dopo nasce Silvia, la primogenita della coppia. L'amore è solido e Sonia rimane nuovamente incinta. Nel 2005 nasce Davide e poi, nel 2009, arriva la terzogenita Adele. La sua nascita, però, fa vivere alla coppia un momento difficile. I problemi di salute di Adele mettono in crisi la Bruganelli e Bonolis si fa carico della famiglia e della piccola, aiutando la moglie a superare il duro momento.

Il lavoro fianco a fianco

Sonia e Paolo sono vicini nella vita privata ma anche in quella professionale. Oltre ad alcuni progetti imprenditoriali, la Bruganelli apre una società di casting e collabora con il marito Paolo Bonolis nelle sue trasmissioni televisive. Il feeling di coppia si rivede anche nel lavoro e sul set il conduttore e la moglie operano a stretto contatto da anni. Su di loro non circola mai una voce di crisi, mai un sospetto su presunti tradimenti. Quella tra i due sembra essere un'unione solida, almeno fino ai giorni nostri.

La vita in case separate

All'inizio del 2022, Sonia Bruganelli fa alcune rivelazioni, che mostrano un lato diverso della loro relazione e che fanno sorgere alcuni dubbi. " Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Dormiamo anche in stanze separate. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele", dichiara l'imprenditrice, alimentando i rumor su un imminente addio. Ma la parola fine non arriva, piuttosto piovono spiegazioni da entrambe le parti. "Abbiamo la fortuna di poter continuare a stare insieme con spazi e libertà diverse. È il segreto per restare insieme tutta la vita", d ichiara decisa lei per rispedire al mittente le insinuazioni, mentre il conduttore chiude il discorso con un " ci vogliamo bene, ma fatevi i cazzi vostri ". Di fatto Bonolis e la Bruganelli fanno vite separate ma la stima e l'affetto, dicono loro, rimangono al primo posto.

La bomba di Dagospia e la smentita

Come fece esattamente un anno prima con Totti e Ilary, il 12 aprile Dagospia sgancia la bomba: " È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo venticinque anni e tre figli è finito l'amore ma non la stima e l'affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana ". Non passano neppure due ore dalla notizia, che i coniugi Bonolis affidano a Instagram un'ironica smentita. " Adesso siamo molto in difficoltà, che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché dice fregnacce? ", dicono Sonia e Paolo in un sarcastico botta e risposta, pubblicando un video dalle Maldive, dove sono in vacanza insieme.

L'intervista a Verissimo

Subito dopo lo scoppio della bomba, Sonia Bruganelli è attesa da Silvia Toffanin a Verissimo (il 15 aprile), ma Dagospia rivela - ancora una volta - che l'imprenditrice ha dato forfait all'ultimo minuto. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, la moglie di Bonolis avrebbe dovuto annunciare il divorzio negli studi di Canale 5, ma l'ospitata salta e le indiscrezioni si alimentano. Come finirà e qual è la verità, il pubblico lo scoprirà domenica 23 aprile. Sonia Bruganelli sarà ospite di Verissimo e nel salotto della Toffanin potrebbe (forse) mettere la parola fine al matrimonio o alle insinuazioni.