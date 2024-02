"Una voragine nel cuore". Lo straziante ricordo della figlia di Sandra Milo

Un mese fa, il 29 gennaio 2024, ci lasciava Sandra Milo. L'attrice, icona del cinema e della televisione italiana, è deceduta in seguito a una breve ma devastante malattia e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile soprattutto nei figli, che continuano a piangerla. Sui social network, nelle scorse ore, la figlia di Sandra Milo ha condiviso un messaggio straziante per parlare dell'enorme vuoto che la donna ha lasciato nella sua famiglia.

"Mamma, com'eri - anzi come sei - bella anche senza trucco!", ha scritto Azzurra, condividendo su Instagram una delle ultime foto scattate a Sandra Milo, che la ritrae nella quiete della sua casa. " Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce" , ha proseguito sul web la figlia dell'attrice, condividendo tutto il suo dolore.

Nel lungo messaggio affidato a Instagram, la figlia di Sandra Milo ha ricordato le telefonate, i messaggi vocali che la madre le inviava anche solo per chiederle: "Quando torni a casa? Cosa si mangia stasera?". Un ricordo doloroso e profondo che parla di una vita vissuta insieme, che ora non c'è più: " Un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo "ti voglio bene", un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto ". Sandra Milo era molto legata ai suoi tre figli, Deborah, Azzurra e Ciro e loro sono sempre rimasti al suo fianco anche nel momento più difficile, quello della malattia.

Oggi, nel trigesimo della morte dell'attrice, parlare ancora di lei e ricordarla con il sorriso sempre sul volto e la sua incontenibile positività non fa meno male e la figlia lo ha ammesso: "Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione - era il nostro rito quotidiano - perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore". Un messaggio toccante che ha colpito nel profondo i follower di Sandra Milo, che hanno voluto dedicarle un pensiero, anche solo virtuale, per ricordarla a un mese dalla sua scomparsa.