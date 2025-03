Hantavirus, il virus che ha stroncato la moglie di Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo giorni di incertezze e misteri, le autorità americane hanno svelato le cause della morte dell'attore Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. I due, infatti, erano stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe lo scorso 26 febbraio. Il ritrovamento dei corpi aveva dato il via a numerose illazioni. Secondo le ultime ricostruzioni, Betsy Arakawa è morta per prima, circa una settimana prima di Gene Hackman. Quest'ultimo, che soffriva di Alzheimer, probabilmente non si è reso conto della morte della moglie né è stato in grado di prendersi cura di sé. Inoltre, dal momento che Hackman soffriva di cuore, è stato ipotizzato che sia stato proprio un infarto a ucciderlo all'età di 95 anni. Betsy Arakawa, invece, è stata trovata in bagno, con un flacone di pillole stretto tra le dita. La causa della sua morte sembrerebbe essere legata alla sindrome polmonare da Hantavirus. Ma di che virus si tratta?

Come si legge su Manuale MSD, gli Hantavirus sono virus presenti nei roditori di tutto il mondo, che li eliminano attraverso le urine, le feci e la saliva. Il contagio avviene soprattutto tra roditori, mentre la trasmissione umana è più rara, ma ugualmente possibile. Essa avviene soprattutto "attraverso inalazione di aerosol provenienti dagli escrementi dei roditori" . Ancora più rara è la trasmissione attraverso dei morsi dei roditori. L'hantavirus negli esseri umani si può sviluppare in due malattie: una respiratoria e polmonare e una con febbre emorragica. I sintomi iniziali della sindrome polmonare da Hantavirus somigliano moltissimo a quelli di una più comune influenza. Questo fa sì che ci sia sempre il rischio di un ritardo nella diagnosi e di un aggravarsi della condizione, perché chi è affetto da questa malattia - che resta un'infezione rara - non capisce subito di stare affrontando una patologia grave. I sindromi includono febbre, cefalea, dolori muscolari (mialgia) e sintomi gastrointestinali. In media dopo quattro giorni, però, questi sintomi portano allo sviluppo di un edema polmonare acuto e ipotensione. Se curata nelle sue fasi iniziali, la sindrome guarisce senza conseguenze in pochi giorni, ma, appunto, non sempre è facile riconoscere i sintomi. Se non viene curata in tempo, la malattia peggiora rapidamente, portando i polmoni a riempirsi di fluido che porta alla morte in un lasso di tempo che oscilla tra le ventiquattro e le trentaseiore.

La sindrome polmonare da Hantavirus è la forma più diffusa da infezione da Hantavirus negli Stati Uniti (soprattutto nel Mississipi), soprattutto nei mesi più caldi dell'anno, e secondo il medico

legale che si è occupato del caso Arakawa-Hackman è stata proprio questa malattia a stroncare la vita di Betsy Arakawa. Secondo i dati, le forme più gravi di sindrome polmonare possono arrivare a un tasso di mortalità del 50%.