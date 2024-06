“Ha tentato di rubare la scena a Kate”. Nuove accuse contro Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle avrebbe cercato di mettere in ombra Kate durante il Trooping The Colour. Molti, infatti, hanno criticato il tempismo con cui la duchessa ha lanciato i nuovi prodotti del suo brand, “American Riviera Orchard”, sostenendo che si trattasse di un piano studiato apposta per mettersi in mostra proprio nel giorno in cui gli occhi del mondo erano puntati sulla parata in onore del Re e, soprattutto, sul ritorno ai doveri ufficiali della principessa del Galles.

Biscotti per cani e marmellate per oscurare Kate

Poche ore prima dell’inizio del Trooping The Colour, lo scorso 14 giugno, Ignacio “Nacho” Figueras, giocatore di polo e grande amico di Harry e Meghan, ha pubblicato tra le sue storie Instagram delle immagini dei nuovi prodotti di “American Riviera Orchard”, il brand lanciato dalla duchessa lo scorso marzo: in una foto, come riporta l’Express, viene presentata una marmellata di lamponi, un’altra, invece, ritrae il cane di Figueras, Nina Iggy, accanto a un barattolo con dei biscotti per cani.

Entrambe le confezioni sono di vetro e su quella della marmellata c’era un’etichetta con la scritta “2 di 2” . Ciò fa pensare che soltanto due persone abbiano ricevuto il prodotto, non ancora in commercio, per testarlo e mostrarlo al pubblico. Il tempismo di questa promozione ha scatenato molti sospetti: si tratterebbe solo di una coincidenza, oppure Meghan avrebbe cercato di contendere la scena a Kate Middleton, che proprio il 14 giugno 2024 è tornata in pubblico dopo sei mesi di assenza?

La faccenda sembra piuttosto strana: forse tra la duchessa di Sussex e la principessa del Galles non c’è mai stata una profonda amicizia, ma se Meghan avesse davvero tentato di oscurare la cognata in un’occasione simile, avrebbe dimostrato scarsa furbizia e ancor meno lungimiranza. In poche parole la sua sarebbe stata una mossa kamikaze, diciamo così e non se ne sarebbe nemmeno resa conto, cosa alquanto singolare.

La duchessa non aveva alcuna possibilità di rubare le luci della ribalta a Kate, tornata coraggiosamente al suo lavoro nonostante la battaglia contro il cancro. Di certo non poteva pensare di riuscirci con un barattolo di marmellata e uno di biscotti per cani. Per questo l’intera storia appare piuttosto surreale. Le cose, forse, potrebbero essere andate in maniera diversa.

“Non è stata una sua decisione”

Un insider ha dichiarato al Daily Beast: “Sono sicuro che le confezioni regalo siano state accompagnate da una nota con richiesta di pubblicità sui social media, ma non si può dire a Nacho Figueras cosa fare, quindi penso che di certo che il tempismo del suo post sia stato una sua idea”.

Non possiamo escludere che i fatti si siano svolti proprio in questo modo però, in tal caso, ci sarebbe comunque un piccolo appunto da fare: Meghan avrebbe potuto chiedere al suo amico la cortesia di non pubblicare post relativi ai prodotti durante il Trooping The Colour e nelle ore immediatamente precedenti e successive. Sarebbe stata un’accortezza intelligente che le avrebbe evitato di finire nell’occhio del ciclone.

La fonte ha anche spiegato: “Il punto principale…è che la campagna di American Riviera Orchard è stata un successo fenomenale e a Meghan non è costata nulla”.

“…il solo problema è che nulla sembra in vendita, quindi a cosa serve tutto questo? Immagino che lo scopriremo”.

A maggior ragione è sorprendente che laabbia messo in gioco la sua reputazione attraverso una competizione con Kate Middleton persa in partenza. Tuttavia, ha aggiunto l’insider, dando voce al vero dubbio ancora irrisolto,