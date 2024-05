“Ho avuto i miei motivi…” Scatta la lite per Kelly Rowland sul red carpet di Cannes

Le cose più strane, si sa, accadono sempre sui red carpet dei festival cinematografici. E, da sempre, la passerella di Cannes è sotto i riflettori per critiche, polemiche e persino accese discussioni. Nel corso delle ultime ore ha fatto molto discutere ciò che è avvenuto a Kelly Rowland, proprio alla kermesse francese e durante la sfilata del tappeto rosso per il film Marcello Mio. Lei, conosciuta come cantate, dato che per anni è stata una delle componenti delle Destiny’s Child, girl band in cui ha militato anche Beyoncè, ha animato un’accesa discussione proprio sul red carpet a causa di un comportamento sbagliato (a suo dire) ricevuto da una delle guardie di sicurezza. Una discussione che è stata ripresa da diversi giornali che erano presenti al momento del photcall e che hanno ripreso la scena. Ma andiamo con ordine.

Con un abito rosso fuoco che si sposava con le luci e i colori del tappeto rosso, Kelly Rowland si è fatta notare ancora di più a causa di quanto accaduto. Si è scontrata verbalmente con una donna della sicurezza, che ha avuto l’ardire di svolgere solo il suo lavoro. Come hanno riportato alcune testate giornalistiche presenti durante l’alterco, la Rowland è stata ripresa mentre stava salendo la scalinata del Palais de Festival. L'artista sarebbe stata redarguita dalla donna della sicurezza a non sostare ulteriormente sulle scalinate e sarebbe stata invitata a salire più velocemente. La Rowland si stava godendo la passerella e tutta l'attenzione dei fotografi ma c’erano altre star che aspettavano di essere fotografate. “ Cercava di ignorarli, però quando è arrivata la donna dello staff ne ha avuto abbastanza – ha raccontato un giornalista del Daily Mail-. Aveva ricevuto un rimprovero, le aveva detto di non perdere altro tempo. Così è scattata la lite ”.

Ovviamente, la storia subito ha fatto il giro dei social dove alcuni utenti hanno ripreso proprio i momenti salienti della lite. Kelly Rowland, poi, intercettata da People e incalzata su quello che è avvenuto, ha raccontato il suo punto di vista. “ Io non sono una diva – precisa-. H o dei limiti e li rispetto ma altre donne presenti sul tappeto non sono state trattate allo stesso modo. Ho mantenuto la mia posizione e lei ha fatto lo stesso.

Non ho fatto altro che esprimere un mio punto di vista”, conclude. Un red carpet infuocato per la cantante che, tra l’altro, si è lanciata anche comeper il film Mea Culpa arrivato su Netflix lo scorso febbraio.