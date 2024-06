"Ho bisogno di prendermi tempo". Antonella Clerici torna sui social dopo l'intervento

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonella Clerici è tornata a parlare sui social network dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Quattro giorni fa la popolare conduttrice Rai aveva fatto preoccupare i suoi fan, mostrandosi in clinica subito dopo un intervento d'urgenza alle ovaie. Nelle scorse ore Antonella Clerici è tornata a casa tra le braccia della sua famiglia per riprendersi dall'operazione, ma anche dal grande spavento avuto. "Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco tra alberi, natura, animali", ha scritto su Instagram Antonella, pubblicando la sua prima foto fuori dall'ospedale.

Antonella Clerici, cosa è successo

Dopo avere concluso il suo impegno televisivo con È sempre Mezzogiorno, la Clerici si stava godendo un periodo di relax quando, alla vigilia di un breve viaggio a Napoli - dove avrebbe dovuto assistere a un concerto di Gigi D'Alessio, la conduttrice ha deciso di fermarsi a Roma per un controllo di routine e qui c'è stata la drammatica scoperta. "Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie", ha raccontato Antonella Clerici su Instagram il 14 giugno, svelando di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico di rimozione delle ovaie presso l'ospedale Regina Elena. Pur senza dare un nome alla sua malattia, la popolare conduttrice Rai ha fatto capire che la situazione era estremamente grave, tanto da indurre i medici a procedere con una ovariectomia bilaterale d'urgenza.

L'ultimo post Instagram

Dopo quattro giorni di ricovero, Antonella Clerici è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Una volta rientrata a casa la presentatrice è tornata sui social per salutare i suoi follower e rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni di salute. "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza", ha esordito la Clerici su Instagram, ringraziando il suo pubblico per il sostegno. "Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai.

Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi", ha concluso la conduttrice. Il post, come era prevedibile, ha raccolto migliaia di like e numerosi commenti anche di volti noti del mondo dello spettacolo, che le hanno manifestato tutto il loro sostegno.