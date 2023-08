"Benvenuta Aria", è nata la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Per Diletta Leotta, il regalo più bello nel giorno del suo 32esimo compleanno, è stata la nascita di sua figlia Aria, la piccola avuta dal compagno Loris Karius, portiere del Newcastle. Ad annunciarlo proprio i neo genitori sulle loro pagine social: " Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere ", si legge in entrambi i profili con tre immagini della bellissima mamma intenta ad allattare la piccola, e il papà che le dona una torta di compleanno con una sola candelina. Aria con il suo griffatissimo cappellino di Dior, è nata all'ospedale San Raffaele alle 8,47, e da oggi in poi festeggerà il suo compleanno insieme a quello della mamma.

Sia Diletta che Karius sono apparsi raggianti, felici e super innamorati, come dal primo momento in cui si sono incontrati, quando subito si è compreso che la loro sarebbe stata una storia dalle radici profonde. Il nome, aveva raccontato Diletta a La Gazzetta dello Sport : " non è stato ancora deciso . Prima voglio guardarla negli occhi ", anche se sul lenzuolino della culla ci sono ricamate le lettere: "AK" segno che Aria era comunque il nome più gettonato per la piccola.

A marzo l'annuncio della gravidanza

Dopo numerose indiscrezioni, Diletta Leotta aveva ufficializzato la gravidanza lo scorso 24 marzo, pubblicando un video insieme al fidanzato: " Esplodiamo di gioia, presto saremo in tre ". Circa un mese più tardi, con un gender reveal party, la coppia aveva annunciato il sesso del bebè in arrivo, una bimba, di cui si vociferava già da tempo. Sulla scoperta della gravidanza aveva parlato a lungo a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin: " È stato uno choc, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera ".

Da quel momento però, la presentatrice di Dzn ha condivido la sua gravidanza con i follower con il pancione che cresceva, creando anche un seguitissimo podcast con tanti ospiti: Mamma dilettante, in cui si parlava della maternità sotto ogni sfumatura. Tanti sono stati i messaggi di congratulazioni da parte di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, da Mara Venier a Giulia Salemi, da Rudy Zerby a Chiara Ferragni. Ora dopo la nascita della piccola, manca solo un ultimo tassello quello del matrimonio a cui Diletta aveva confessato di pensare, ma era in attesa della proposta di Karius. Proposta che in molti danno per certa a breve.