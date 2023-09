"Non mi trasferirò per lei". Loris Karius parla del futuro con Diletta Leotta

Fino all'ottobre scorso Loris Karius era uno sconosciuto alla cronaca rosa italiana. Poi il vichingo della Premier League ha fatto breccia nel cuore dell'inviata di Dazn Diletta Leotta e il suo nome è diventato familiare a chi segue il gossip nostrano. A un anno di distanza dall'inizio della loro relazione, il portiere tedesco del Newcastle e la Leotta sono una famiglia grazie all'arrivo della loro prima figlia, Aria, nata a fine agosto proprio nel giorno del compleanno di mamma Diletta.

Belli e di successo, Karius e la Leotta sono affiatatissimi, ma mandare avanti la loro storia non è semplice soprattutto ora che sono in tre e lui gioca in Inghilterra. " La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice ", ha ammesso il portiere tedesco in forze al Newcastle nell'intervista rilasciata al Corriere.

Il futuro in un club italiano

Sebbene in Italia ci sia il suo cuore, la sua vita - almeno professionalmente parlando - rimane legata all'Inghilterra. Militare nel campionato italiano non è nei suoi piani, almeno non in quelli più immediati: " È una soluzione possibile, che considero. In futuro potrà succedere. Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro ". Al momento c'è da trovare un nuovo equilibrio a tre tra amore, lavoro e logistica; per il resto c'è il legame forte con la compagna a tenere unito tutto.

L'amore con Diletta e la scelta di vita