"Ho preso una decisione". Disperatamente mamma torna sui social

Julia Elle ha anticipato l'uscita dell'intervista - nella quale promette di raccontare la sua verità sulla vicenda che la vede protagonista da settimane - con un lungo post Instagram. La blogger conosciuta al pubblico come Disperatamente mamma ha affidato al web, la sua seconda casa, uno sfogo nel quale ha fatto alcune precisazioni sulla sua vita privata e quanto invece raccontato sui social fino a oggi: " Non commetterò lo stesso errore fatto cinque anni fa ".

Lo sfogo

Dopo l'intervista rilasciata dall'ex compagno Paolo Paone e le dichiarazioni pubbliche fatte dalla fidanzata del produttore Alexia, Julia ha deciso di prendere posizione in merito alla polemica e alle critiche ricevute per non avere ancora chiarito, perché abbia raccontato una versione diversa della sua vita, sulla quale ha basato il suo successo. " In queste settimane ho avuto il tempo di riflettere - ha scritto su Instagram la blogger - sui meccanismi che ruotano intorno al mondo dei media e che io stessa sono stata incapace di gestire cinque anni fa, quando ho scelto di creare una versione meno complessa di una storia drammatica come la mia, nel solo interesse di tutelare i miei figli, non volendo che la loro vera storia, una storia così difficile, finisse nelle mani di tutti ".

La decisione

Disperatamente mamma ha deciso di non commettere " lo stesso errore " fatto quando raccontò ai follower (e nel suo primo libro) di essere stata lasciata dal suo ex, quando Chloe era piccola, e abbandonata una seconda volta quando era rimasta incinta di Chris dopo una notte occasionale proprio con Paolo. Julia ha detto di non volere assecondare il desiderio dei media, dei follower e dei curiosi di avere risposte: " L'immediatezza, la frenesia e la voracità con cui viene gestita l'informazione nel mondo digitale mi imporrebbe di rispondere, smentire, raccontare e addentrarmi in dettagli privati che riguardano, loro malgrado, i miei figli; voglio essere io a decidere di infrangere le regole, scegliendo di fare un passo indietro e di tutelarli ".

"Di questa parte della mia vita non parlo"