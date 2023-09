"Ho rischiato di perdere il bambino". Cosa è successo a Kourtney Kardashian

" Sarò sempre grata ai miei incredibili dottori per aver salvato la vita del nostro bambino" . Con queste parole Kourtney Kardashian ha iniziato il lungo post Instagram, nel quale ha raccontato i suoi ultimi drammatici giorni. L'imprenditrice americana, 44 anni, è in attesa del suo quarto figlio dall'attuale marito, il batterista Travis Barker, ma negli scorsi giorni la gravidanza ha avuto un drammatico risvolto.

La stampa americana ha riferito dei problemi di salute di Kourtney Kardashian, quando Barker ha abbandonato all'improvviso il tour con i Blink-182. La band ha fatto sapere che il suo batterista sarebbe mancato per alcuni concerti a causa "di seri problemi familiari", ma nessuno immaginava che la Kardashian fosse finita in ospedale. A rivelarlo, dopo l'insistenza dei rumor sulla sua salute, è stata lei stessa attraverso i social network.

Il post Instagram di Kourtney Kardashian

Dopo giorni di silenzio, l'imprenditrice americana è tornata sul web per condividere un'immagine dal letto dell'ospedale, mentre il marito le stringe la mano con forza. " Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitare in chirurgia fetale urgente ", ha raccontato su Instagram la Kardashian, proseguendo: " Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa iniziare a capire quella sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza ". Il sito Tmz aveva paparazzato la 44enne in una clinica di Los Angeles sabato scorso e questo aveva già dato l'allarme, ma solo ora si scopre cosa è successo.

La paura e le dimissioni