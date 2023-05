"Ho sofferto per quei gossip...". La confessione di Jasmine Carrisi

Il cognome (Carrisi) è di quelli importanti e ingombranti ma Jasmine, figlia minore di Al Bano, ha scelto comunque di intraprendere la carriera musicale, frutto di una passione - quella per il canto e la musica - respirata in famiglia sin dalla nascita. " Per forza di cose mi sono innamorata di questo lavoro ", ha confessato al Corriere della Sera la 22enne, che sui social è già più popolare del papà con oltre 300mila follower tra TikTok e Instagram.

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano nazionale, Jasmine Carrisi ha parlato dei suoi progetti e del futuro che sogna, simile ma diverso a quello di Al Bano: " Sento la responsabilità dell'essere 'figlia di...', perché penso che in ogni modo io mi esponga in quel momento sto esponendo anche la mia famiglia. Ma non lo sento come un peso in modo negativo, i paragoni con lui sono forzati, so che la mia musica è completamente diversa dalla sua". Se i paragoni lasciano il tempo che trovano, il peso del cognome, invece, si è fatto sentire eccome, almeno in passato : "Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l'ho sentito, quello sì" .

"Mi hanno ostacolato per tutelarmi"

A unirli c'è la musica mentre a separarli c'è il tipo di sonorità: lei cantante dance e pop, lui cantautore italiano dal timbro inconfondibile. Jasmine ha avuto le idee precise su quale fosse il suo destino (cantare) sin da piccola ma mamma Loredana e papà Al Bano non l'hanno spronata, almeno fino alla maggiore età: " Mi dicevano di aspettare, che dovevo capire se fosse una vera passione. Mi hanno ostacolato per tutelarmi" . Così, quando lo ha capito, Al Bano si è schierato al suo fianco e l'ha consigliata. " Come padre mi insegna ad essere forte, ad affrontare i problemi senza avere ansie, mi insegna a essere pratica e non farmi mangiare dai problemi", ha raccontato la 22enne al Corriere, proseguendo: "Come artista mi aiuta tantissimo vederlo sul palco, nei concerti osservo cosa fa, come intrattiene il pubblico, come si pone, l'esperienza live è un esempio incredibile ".

Il dolore per i gossip sui genitori

I continui pettegolezzi su Loredana Lecciso e Al Bano, le crisi, le voci su presunti riavvicinamenti con Romina Power l'hanno sicuramente segnata anche se, poi, Jasmine ha confessato di averci fatto il callo: " Non l'ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale o notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l'abitudine. Sicuramente formato, ma da figlia non è bello vedere certe cose ". Parlare di famiglia allargata, però, è un azzardo. " Al Bano e Romina hanno tre figli, Al Bano e Loredana due, Loredana una con il compagno precedente ma non facciamo Natale insieme ", ha spiegato Jasmine, confessando di non avere alcun tipo di rapporto con l'ex moglie del padre.

Il complicato rapporto con i social