"Ho subito un intervento". Cosa è successo a Belen

Ascolta ora 00:00 00:00

È un periodo decisamente intenso quello che Belen Rodriguez sta vivendo a livello personale. Mentre i gossip sulla presunta lite con la sorella Cecilia (che di recente ha annunciato di essere in attesa di una bambina) impazzano sul web e in amore sembra essersi riavvicinata all'ex fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, la showgirl argentina ha vissuto un momento delicato a causa di un problema di salute. Lo ha rivelato lei stessa attraverso la sua pagina Instagram dove, nelle scorse ore, ha pubblicato un video, nel quale ha parlato dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposta negli scorsi giorni.

Perché Belen è finita in ospedale

Sempre poco incline a parlare della sua vita privata, questa volta Belen ha fatto un'eccezione, parlando apertamente dell'operazione che ha affrontato a inizio settimana. "Vi racconto un po’ di confidenze. Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene" , ha esordito nel video condiviso sulla sua pagina social. Nel breve filmato l'argentina non ha chiarito il motivo dell'operazione né tanto meno quale sia stato il problema di salute che l'ha fatta finire in clinica. Al contrario, la showgirl ha rassicurato i fan sulle sue condizioni attuali. " Ho risolto tutto quanto. Fa ancora male ma passerà. Nulla di grave ma dovevo farlo, ho rimandato tropp o", ha detto Belen rispondendo ai commenti di alcuni follower.

I medicinali e la dieta detox

Pur rimanendo sul vago Rodriguez ha fatto una confessione prima di congedarsi dai suoi fan a proposito dei farmaci, che ha dovuto assumere prima e dopo l'intervento. " Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po' di colore al mio viso un po' spento" , ha concluso l'argentina.

L'ultima volta che Belen era entrata in una clinica era stato per sottoporsi a un trattamento di chirurgia estetica per ringiovanire il segni del tempo sul viso. Niente a che vedere con i recenti problemi di salute, che l'hanno costretta a prendersi una pausa dagli impegni professionali per curarsi.