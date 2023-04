"Un doppio tradimento". Martina Colombari e la confessione su Costacurta

Ci sono dichiarazioni che non ti aspetti e che invece arrivano e infiammano il dibattito. È successo con Martina Colombari che, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha deciso di fare una confessione molto privata e personale, che inevitabilmente ha scatenato il popolo del web. " Dopo una decina d’anni che io e Billy (Costacurta, ndr) eravamo insieme c'è stata una distrazione ", ha confessato l'ex Miss Italia, parlando apertamente del doppio tradimento consumatosi nel matrimonio con l'ex calciatore del Milan.

Reduce dall'esperienza a Pechino Express con il figlio Achille Costacurta (sono stati eliminati nel corso dell'ultima puntata del programma di Sky), Martina Colombari ha rilasciato un'intervista a Oggi, nella quale ha parlato della sua svolta personale avvenuto intorno ai 40 anni. " A un certo punto mi sono ripresa Martina. Ho iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. È successo quando ho sentito che non dovevo più dimostrare che, oltre a essere bella, ero anche brava ", ha confessato la showgirl, che grazie allo yoga, al teatro e alla meditazione ha riscoperto un'altra parte di sé.

Il matrimonio e il tradimento

Parlando della sua relazione con il compagno, Billy Costacurta, con il quale è sposata da ventisette anni, Martina Colombari ha fatto una rivelazione molto privata su uno dei momenti più difficili della loro storia d'amore: " Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati". La showgirl non ha chiarito se il tradimento c'è stato prima o dopo la nascita del figlio Achille, ma l'ex miss Italia ha voluto spiegare che quelle relazioni extraconiugali hanno fatto ripartire la loro relazione: "Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c'è ancora. Ma anche tra noi c'è stata una evoluzione ". Martina, che oggi è impegnata a teatro, ha svelato di avere trovato un equilibrio perfetto con Costacurta fatto di momenti vissuti assieme e di altri trascorsi da soli, ma sempre nel rispetto reciproco dove il " prendersi cura dell'altro ", rimane la prima regola per un matrimonio felice.

