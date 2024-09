"Ho un tumore maligno al seno". Annuncio choc di Sabrina Salerno

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni di distanza dall'annuncio choc fatto da Bianca Balti anche Sabrina Salerno ha svelato di avere un tumore. La showgirl era sparita dai social network da diverse settimane e solo poco fa, attraverso un post Instagram, ha svelato i motivi della sua lunga assenza. " Ho un nodulo maligno al seno. L'ho scoperto a luglio durante la mammografia che faccio ogni anno ", ha confessato Sabrina, annunciando di avere intrapreso la sua personale battaglia contro il cancro.

La foto in ospedale e il post social

L'icona sexy degli anni '80 e '90 si trova ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è seguita da un'equipe medica specializzata in oncologia mammaria e proprio alla vigilia del suo ingresso in sala operatoria, Sabrina Salerno ha voluto parlare a cuore aperto con i suoi fan, che la seguono numerosi su Instagram: " Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno" .

Sabrina Salerno, 56 anni compiuti lo scorso marzo, non ha usato giri di parole per raccontare il drammatico momento che sta vivendo da ormai tre mesi, cioè dal giorno della diagnosi. " Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita" , ha scritto sul web, pubblicando la prima foto dopo tanto tempo; un'immagine in cui la showgirl si è mostrata in ospedale poco prima dell'intervento chirurgico per asportare il carcinoma.

L'affetto di amici e colleghi

Al suo fianco in questa difficile battaglia ci sono il marito Enrico Monti e il figlio Luca, ma anche tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che hanno voluto dimostrarle affetto e vicinanza commentando il suo post. " Ti sono vicina Sabry", ha scritto Asia Argento mentre Milena Miconi ha commentato: " Tu sei forte, forza Sabrina! ".

Poie molti altri si sono aggiunti al lungo elenco di coloro che hanno voluto manifestare a Sabrina Salerno la loro vicinanza. Sulle sue condizioni di salute la showgirl non ha fornito ulteriori dettagli ma è probabile che nelle prossime ore Sabrina torni a dare sue notizie sui suoi canali social.