I figli di Alvaro Morata insultati per strada, la rabbia di Alice Campello: "Si devono vergognare"

Brutta disavventura per Alice Campello e i suoi due figli Alessandro e Leonardo. I bambini, due gemelli nati nel 2018, stavano passeggiando con la madre nel quartiere residenziale di Madrid, dove l'influencer abita con il marito Alvaro Morata e gli altri due figli, Bella e Edoardo, quando sono stati aggrediti verbalmente da un passate. A scatenare la rabbia dell'uomo è stata la maglia della Juventus, che i due bambini indossavano durante la loro passeggiata.

Dal 2022 Alvaro Morata milita nelle fila dell’Atletico Madrid, ma prima di tornare sul suolo iberico ha giocato nella Juventus. A Torino l'attaccante spagnolo è sempre il benvenuto nonostante l'addio e i figli dello sportivo, che lo hanno visto giocare proprio bianconero dal 2020 al 2022, tifano per la squadra allenata da Allegri. Anche a Madrid i bambini, che quest'anno compaiono 6 anni, sono soliti indossare la maglietta della Juve ma l'ultima uscita in città ha avuto un amaro risvolto per mamma e figli. A raccontare ciò che accaduto in strada in pieno giorno è stata l'influencer che, nelle storie del suo profilo Instagram, si è duramente sfogata.

"Per colpa di questo tipo di persone a volte non usciamo di casa tranquillamente con i nostri figli. Ha iniziato a insultare i bambini perché tifano un'altra squadra!", ha scritto Alice Campello condividendo la foto dell'uomo voltato di spalle e denunciando quanto vissuto in prima persona. "Mi sembra allucinante che un uomo inizi a gridare verso dei bambini e una donna", ha proseguito durissima l'influencer veneta, aggiungendo: "Mi dispiace non aver fotografato la sua faccia, per fargli provare vergogna". Nel raccontare l'episodio, la moglie di Morata ha rivelato che non si tratta del primo episodio simile avvenuto presumibilmente in Spagna. Poi lo sfogo finale: "Purtroppo non è la prima volta che succede, però a partire da oggi inizierò a caricare anche foto del suo viso, in modo che provi vergogna davanti a tanta gente!".

Lo sfogo, pubblicato in lingua spagnola, è rimasto ben visibile sulla pagina social dell'influencer per alcune ore, poi è stato rimosso forse per evitare di alimentare nuove contese sulla questione squadre e tifoserie. Quello che è certo è che non si tratta della prima volta che i gemelli vengono messi nel mirino. Cinque anni fa, l'influencer segnalò e denunciò un hater che su Instagram aveva insultato e minacciato i suoi due bambini, tutto attraverso i messaggi privati.