I film, le nozze poi l'addio: la storia d'amore di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Il 21 maggio 2010 nasceva Leonie Cassel, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Tre anni dopo la diva e l'attore divorziavano definitivamente. " Mi separo da Vincent ma ci ameremo sempre ", titolarono le riviste di mezzo mondo nel 2013, quando l'attrice annunciò l'addio. Ma pur separandosi, la coppia è rimasta una delle più ammirate del mondo del cinema grazie anche ai numerosi film girati assieme e ai red carpet calcati nel corso della loro storia d'amore durata diciassette anni.

La scintilla scoccata sul set

La prima volta che Monica Bellucci e Vincent Cassel si incontrano è nel 1996. I due attori vengono scritturati come protagonisti del film L'appartamento e sul set scoppia la scintilla. La Bellucci è impegnata sentimentalmente da ben sei anni con il collega Nicola Farron, ma questo non frena la passione che divampa fuori e dentro al set con Vincent. I due iniziano una relazione e la coppia funzionata tanto nel privato quanto sul set, dove è protagonista di nuove pellicole: Dobermann (1997), Come mi vuoi (1997), Unruly – Nessuna regola (1999) e molte altre.

Il matrimonio a Montecarlo

Tre anni dopo l'inizio della loro relazione, Monica Bellucci e Vincent Cassel decidono di sposarsi. Nell'agosto 1999 la coppia di attori si rifugia a Montecarlo, in Costa Azzurra, dove suggella l'amore con una cerimonia intima alla presenza di pochi invitati per poi tornare immediatamente sul set, protagonisti di nuove pellicole francesi ma non solo. La Bellucci è sempre più richiesta e nel 2000, grazie alla pellicola Malèna di Giuseppe Tornatore, che la vede indiscussa protagonista, si consacra vera diva internazionale. Nel 2001 è ospite ai Premi Cesar e viene nominata nona nella lista delle "Cento donne più sexy del mondo" dalla rivista Maxim.

La prima gravidanza

Il successo e gli impegni cinematografici non la tengono lontana dal desiderio di diventare mamma, così a inizio 2004 l'attrice rimane incinta della primogenita Deva (nata a settembre dello stesso anno). A pochi mesi dal parto Monica Bellucci viene scelta per accendere l'illuminazione degli Champs Élysees nella tradizionale cerimonia natalizia. È la prima italiana ad avere questo onore e nel 2005 vince il globo d'oro europeo. L'amore con Vincent è forte nonostante i due siano spesso separati per motivi professionali.

La nascita della secondogenita Leonie

Tra un set e l'altro, Cassel e Monica vivono la loro relazione e dall'unione nasce la seconda figlia, Leonie. Nel 2010 la piccola viene alla luce a Roma per volontà dell'attrice, che torna subito al lavoro come volto per Dolce e Gabbana e riceve il Premio Vittorio de Sica conferitole dal presidente Giorgio Napolitano. I rumor di una presunta crisi coniugale cominciano a insinuarsi e la stampa francese parla di un allontanamento.

Le voci di addio

È il 2010 e la diva gira l'Europa tra set cinematografici e impegni pubblici. Accanto a lei non si vede, però, il marito Vincent, trasferitosi misteriosamente a Rio De Janeiro, in Brasile. I gossip più pungenti parlano di presunti e numerosi tradimenti dell'attore, che per qualcuno condurrebbe addirittura una doppia vita in Sudamerica, al fianco di un'altra donna. Passano i mesi e le voci di crisi trovano conferma sulle riviste francesi. La coppia è ormai lontana e nel 2013 arriva l'annuncio dell'addio definitivo dopo diciassette anni insieme.