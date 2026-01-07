I funerali di Brigitte Bardot. L’ultimo saluto a Saint-Tropez: la cerimonia privata nel luogo simbolo della sua vita

I funerali di Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema internazionale e figura simbolo della Francia del dopoguerra, si sono svolti oggi, mercoledì 7 gennaio, a Saint-Tropez, il luogo che più di ogni altro ha segnato la sua vita pubblica e privata. L’attrice, scomparsa all’età di 91 anni, ha ricevuto un ultimo saluto all’insegna della sobrietà e della riservatezza, in linea con il suo desiderio di allontanarsi da tempo dai riflettori.

La cerimonia è stata privata, con una cerchia ristretta di invitati selezionati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, da lei fondata e sostenuta per decenni. Nonostante il carattere intimo delle esequie, la città della Costa Azzurra si è stretta simbolicamente attorno alla sua figura, rendendo omaggio a una delle donne più iconiche del Novecento.

La bara in bambù

La bara, ricoperta di bambù, è arrivata nella tarda mattinata alla chiesa di Notre-Dame-de-l’Assomption, attraversando il porto di Saint-Tropez tra gli applausi dei residenti e degli ammiratori. Il feretro è stato accolto dal figlio, con il quale la Bardot ha avuto fin dalla nascita un rapporto più che difficile, tanto da averlo subito affidato al padre.

Il corteo funebre ha attraversato il piccolo porto della Costa Azzurra che deve la sua celebrità planetaria proprio a B.B. La cerimonia era riservata agli invitati, fra i quali Marine Le Pen, Mireille Mathieu, Paul Belmondo e Paul Watson. L'attrice sarà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero marino di Saint-Tropez, che si affaccia sul mare. Il feretro ha percorso per l’ultima volta le strette vie del borgo che deve gran parte della sua fama mondiale proprio a lei, in un silenzio interrotto solo dagli applausi spontanei della folla.

La funzione religiosa

La cerimonia religiosa è iniziata alle 11 sulle note dell’“Ave Maria” di Maria Callas. Centinai di persone si sono radunate a Saint-Tropez per seguire il rito attraverso tre maxischermi installati nel porto, nel centro cittadino e davanti al municipio, a testimonianza dell’affetto ancora vivo per l’attrice.

La sepoltura nel cimitero marino

Al termine della funzione, una breve processione ha accompagnato il feretro verso il cimitero marino di Saint-Tropez, affacciato sul Mediterraneo. Qui Brigitte Bardot è stata sepolta nella tomba di famiglia, a pochi metri dal mare, in un momento vissuto nella massima intimità. Il cimitero ospita anche le spoglie dei suoi genitori e di Roger Vadim, primo marito dell’attrice e regista del film E Dio… creò la donna, che la rese una star mondiale.

Saint-Tropez e l’eredità di un’icona

Ritiratasi dal cinema nel 1973, all’apice del successo, Bardot aveva scelto Saint-Tropez come rifugio definitivo, vivendo per decenni nella sua villa La Madrague. Pur lontana dai set, è rimasta una figura centrale e spesso controversa della vita pubblica francese, soprattutto per il suo impegno radicale nella difesa dei diritti degli animali.

" Brigitte Bardot sarà per sempre associata a Saint-Tropez, di cui è stata l’ambasciatrice più splendente ", aveva dichiarato il municipio nei giorni precedenti alle esequie, sottolineando il legame indissolubile tra l’attrice e la cittadina della Costa Azzurra.

Le parole del marito sugli ultimi mesi

Solo in chiusura è arrivata la testimonianza del marito Bernard d’Ormale, che in un’intervista a Paris Match ha rivelato che Brigitte Bardot è morta a causa di un cancro, dopo due interventi chirurgici. "Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica, diceva: 'Sono stufa, voglio andarmene'" , ha raccontato.

D’Ormale è rimasto accanto a lei

fino alla fine, nella casa di La Madrague, dove l’attrice ha trascorso lecircondata dai suoi amati animali, lontana dal clamore che per tutta la vita aveva cercato di tenere a distanza.