Ilary Blasi sexy in Sardegna, il ritorno del "turco" Can, la sit-com degli Oriele

Nuovo weekend, nuovi gossip e i protagonisti sono sempre loro i personaggi - più o meno famosi - che riempiono le copertine delle riviste di cronaca rosa.

Il ritorno di Can Yaman

Lo avevamo lasciato nei panni dell'ispettore Francesco Demir in "Viola come il mare" e lo ritroveremo anche nella seconda stagione, che al momento, però, non è in programmazione in questo 2023. Ma le scatenate fan dell'attore turco gongoleranno nel sapere che Can tornerà sul piccolo schermo grazie alla piattaforma Disney+ nella serie "Il turco". Can Yaman vestirà i panni - neanche a dirlo - di un sensuale e coraggioso condottiero ottomano. Quando? Il prossimo ottobre. Prendano nota le migliaia di fan dell'attore turco.

Ilary senza Bastian a Porto Cervo

Tre S per Ilary Blasi: sexy, single e Sardegna. La conduttrice televisiva è fuggita in Costa Smeralda per godersi un weekend di relax con le amiche (prima tra tutte Michelle Hunziker) ma senza il fidanzato Bastian. E siccome dell'aitante imprenditore tedesco si sono perse le tracce da un po', c'è chi è pronto a scommettere che Ilary sia già tornata single. Allora meglio mettere in mostra la mercanzia e, in quanto a fisico, la Blasi non ha nulla da invidiare alle giovani influencer. La conduttrice si è mostrata sexy e provocante con indosso un bikini viola in alcuni scatti pubblicati sui social, mentre era a bordo di una barca per godersi una gita nelle limpide acque sarde. Pioggia di like e cuoricini ma nei commenti tutti a chiedersi: ma Bastian dov'è? Boh.

Tra surreale trasformazione Alessia Ligotti

La morte ti fa bella... ma anche la chirurgia estetica e i ritocchini. E se nel celebre film del 1992, Goldie Hawn e Meryl Streep si facevano tentare da un elisir miracoloso, Alessia Ligotti - ex protagonista di Temptation Island - sembra aver ceduto alla moda dei filler e dei ritocchini. Già perché se il pubblico l'ha vista e conosciuta in un modo nel programma, su Instagram i follower si sono ritrovati un'altra ragazza. O meglio, Alessia è la stessa solo il suo volto è decisamente diverso da quello visto in tv. Colpa del trucco e della piega, dirà qualcuno, ma a dirla tutta la trasformazione in "barbie mora" è apparsa così eccessiva da fare pensare più ai ritocchini estetici. Bisturi o FaceApp? Da verificare.

Il tira e molla tra Oriana e Daniele