Ilary Blasi salta la fila. Lo youtuber Ciccio Gamer la riprende: "Che s...."

Il viaggio in Giappone di Ilary Blasi più che una vacanza è diventato un caso. La showgirl è volata in Oriente con il suo fidanzato Bastian Muller per concedersi qualche giorno di relax in vista del debutto televisivo alla guida di Battiti Live. Ma nei panni di turista Ilary Blasi non è passata inosservata e il gossip non c'entra. La conduttrice romana è finita al centro della polemica per avere saltato una fila per farsi una foto con la statua di Hachiko. Tutto documentato dal popolare youtuber CiccioGamer89, che era tra i turisti in fila davanti al monumento.

Cosa è accaduto in Giappone

A raccontare l'accaduto è stato proprio CiccioGamer, all'anagrafe Mirko Alessandrini, star del web, che si trovava in Giappone. "Oggi mentre stavo in fila per fare la foto nella città di Shibuya abbiamo incontrato Ilary Blasi, ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto", ha esordito in una storia Instagram CiccioGamer. Come documentato dal video condiviso sui social, lo youtuber e la compagna erano in coda davanti alla statua di Hachiko - il cane protagonista dell'omonimo film con Richard Gere - insieme a molti turisti e locali, quando è arrivata Ilary Blasi.

La conduttrice ha evitato furbescamente la fila di turisti in attesa di scattarsi una foto e si è piazzata accanto al monumento di Hachiko poi, con le dita nel gesto della vittoria e facendo la linguaccia, si è fatta fotografare dal fidanzato Bastian (ripreso anche lui nel video) prima di dileguarsi rapidamente. Ma l'intera scena è stata ripresa da CiccioGamer. "Ammazza che impertinente!", commenta la fidanzata dello youtuber nel filmato, mentre CiccioGamer si sfoga: "Hai visto che roba? Che stro....". Qualcuno fuori campo suggerisce di stoppare le riprese, ma Alessandrini prosegue indispettito: "Taglia? Insomma, non te lo meriteresti, qua stiamo tutti in fila".

Il video e lo sfogo di CiccioGamer

Sbollita la rabbia del momento, lo youtuber ha girato un nuovo video per commentare quanto accaduto e togliersi l'ultimo sassolino dalla scarpa. "Stai in un paese dove hanno delle cose serie e devi essere rispettoso, salti la fila? Quanto è piccolo il mondo per stare nello stesso momento nello stesso posto con Ilary Blasi? Non che me ne frega niente, non voglio far nascere un dissing, ma se stiamo tutti in fila rispettiamo la fila. Siamo tutti quanti umani", ha detto nel filmato CiccioGamer, prima di concludere con un commento scritto a margine del video: "Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate. Poi è normale che i giapponesi ci vedono male.

Non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia". Per concludere lo youtuber ha condiviso la foto scattata davanti alla statua di Hachiko con la sua ragazza con una sonora frecciata a Ilary Blasi: "Rispettando con educazione le persone che erano in fila".