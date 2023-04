"Il karma non perdona". Ilary Blasi e il giallo dell'orologio perso

Mentre in tribunale si dibatte ancora su che fine abbiano fatto i Rolex di Francesco Totti, un altro caso - sempre su orologi spariti - si apre a sorpresa in casa Blasi. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary sarebbe stata vittima del furto di un orologio mentre si trovava in un albergo a Milano. La notizia è stata riportata da Selvaggia Lucarelli, che ha ricevuto una soffiata da un dipendente dell'hotel e, come se questo non bastasse, pare che siano intervenute anche le forze dell'ordine.

" La saga degli orologi in casa Blasi continua ", ha ironizzato la Lucarelli su Twitter, condividendo il messaggio ricevuto sui social, che riferiva di quanto accaduto in un albergo di Milano, dove negli scorsi giorni ha alloggiato la conduttrice impegnata nelle riprese dell'Isola dei famosi. " Lavoro in un hotel del centro, in questo periodo per due giorni a settimana è ospite Ilary Blasi ", riferisce la fonte anonima citata dalla giornalista, che ha pubblicato il messaggio per esteso: " Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia per un furto avvenuto in una camera ".

Cosa è successo in albergo

Secondo quanto riferito dal fantomatico dipendente dell'hotel, Ilary Blasi avrebbe dichiarato che " dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per l'Isola dei Famosi ". La dinamica dei fatti non è stata chiarita dal dipendente, che però nel messaggio sembra mettere le mani avanti: " Non ho idea se le è stato sottratto o lei lo abbia dimenticato da qualche parte però ho riso molto pensando che il karma non perdona ". Da qui il sarcastico commento di Selvaggia Lucarelli sulla saga degli orologi. Sui social la notizia ha trovato ampio spazio e i commenti ironici si sono sprecati, ma ben presto la verità è emersa.

Come sono andate davvero le cose

Alla fine, il caso dell'orologio scomparso dalla camera di Ilary è stato risolto dalla stessa Lucarelli. Sempre su Twitter la giornalista ha fatto sapere che "l'orologio era di un'assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l'orologio è stato ritrovato in valigia". La conferma arriva direttamente dallo staff della Blasi e la Lucarelli ha così concluso: "Non è stato Totti" . Ma intanto sui social l'episodio continua a tenere banco per la gioia dei più pettegoli.