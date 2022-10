Il video davanti al negozio Rolex: lo sfottò di Ilary a Totti

Chi di Rolex ferisce di Rolex perisce. Parola di Ilary Blasi. Nelle ultime ore la conduttrice ha fatto letteralmente esplodere i social network con un video - che sa tanto di sfottò - che ha messo nel mirino l'ex marito Francesco Totti. Fino a oggi, Ilary Blasi aveva evitato accuratamente di nominare il Pupone o replicare alle accuse, che lui le aveva mosso (quella del furto dei Rolex è solo una delle tante). Ma oggi, vuoi la parodia che Striscia la notizia ha messo in piedi in "onore" del caso, vuoi la sua innata voglia di scherzare su tutto, la conduttrice ha deciso di passare al contrattacco. Sottile ma ironico e i social sono impazziti.

La conduttrice stava passeggiando per le strade del centro di Roma, quando si è imbattuta in uno dei punti vendita del noto brand di orologi di lusso e non ha resistito a filmarsi, lanciando una sonora stoccata all'indirizzo del Pupone. Nessun commento, nessuna frase. Solo le espressioni del suo viso a commentare. Nel video condiviso nelle sue storie Instagram, Ilary Blasi ha zoomato sull'insegna Rolex e poi, togliendosi gli occhiali da sole, ha strizzato l'occhio verso l'obiettivo e con la mano ha fatto il famoso gesto dell'arraffo. Giusto per tornare sull'argomento furto Rolex, del quale Francesco Totti l'ha accusata durante la famosa intervista rilasciata al Corriere a inizio settembre.