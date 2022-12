Imbarazzo per Camilla: Carlo la sgrida davanti a tutti

Lo scorso 9 dicembre re Carlo III e la Regina consorte si sono recati a Wrexham (Galles), per un impegno pubblico trasformatosi in una imbarazzante parentesi per Camilla. Il sovrano, infatti, l’ha sgridata davanti a tutti, non preoccupandosi affatto, almeno in apparenza, del fatto che tutti gli occhi fossero puntati su di loro. Un gesto che rivelerebbe una certa natura nervosa di Carlo. E non sarebbe la prima volta che abbiamo il dispiacere di osservarla.

Camilla rimproverata

Lo scorso fine settimana Carlo e Camilla erano in Galles per conferire lo status di città a Wrexham, in Galles e incontrare tutto lo staff del Wrexham AFC, oltre agli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Dopo la visita si sono diretti verso la chiesa di St. Giles, proprio nel centro della città. I reali si sono fermati diverse volte, durante il tragitto, per salutare la folla accorsa a vederli, stringere mani e scambiare qualche battuta. Durante questa passeggiata la Regina consorte si è attardata qualche istante in più per una brevissima conversazione con alcuni dei presenti, rimanendo qualche passo indietro rispetto al consorte.

Proprio a quel punto Carlo III, visibilmente contrariato e piuttosto spazientito, avrebbe detto alle sue guardie: “Possiamo provare a riaverla vicino? Per favore, dobbiamo andare, stavo cercando di aspettarla, ma lei va avanti”. Sembrerebbe di trovarsi di fronte alla classica scena del marito stufo di aspettare la moglie che ama chiacchierare. Stavolta, però, i protagonisti sono il re e la regina consorte d’Inghilterra, sebbene alcune dinamiche di coppia non siano poi così diverse da un ambiente all’altro.

Tuttavia stupisce che Carlo III si sia lasciato andare a un rimprovero nei confronti della moglie, infrangendo il protocollo che suggerisce ai royal di mantenere un’aura di impassibilità che dovrebbe contribuire a mantenere un velo di mistero attorno alla Corona, quasi ponendo i membri della royal family su un gradino irraggiungibile dalla gente comune. Non è tanto un comportamento snob, quanto l’eredità di un passato in cui un re fingevano di non essere scalfiti dai sentimenti, in modo da apparire più forti, degni di regnare. Ma la monarchia è cambiata e chissà che perfino l’impazienza del re non sia un mezzo, per quanto peculiare, per avvicinare i Windsor al popolo.

La Regina non lo avrebbe fatto

Non è la prima volta che Carlo III ha questi piccoli scatti di nervosismo. Subito dopo essere diventato re, lo scorso settembre, ebbe due piccoli incidenti, chiamiamoli così, con le penne. In entrambi i casi stava firmando i documenti del suo riconoscimento come sovrano. La prima volta, al Castello di Hillsborough, la penna non funzionò a dovere, macchiando d’inchiostro le mani di Carlo. La seconda, a St. James durante la sua proclamazione, il monarca si adirò a causa di un astuccio sulla scrivania che non gli consentiva libertà di movimento. Ora la sgridata a Camilla.

Possono sembrare piccolezze, ma re Carlo è stato criticato per questa sua incontrollabile stizza. Non sono mancati i paragoni con la regina Elisabetta. La defunta sovrana non si sarebbe mai comportata in questo modo. Di sicuro non avrebbe mai ripreso il principe Filippo in pubblico ed è altrettanto certo che quest’ultimo non lo avrebbe accettato in silenzio. Dall’altra parte, però, possiamo capire che i reali abbiano una rigorosa tabella di marcia da rispettare e un’agenda piena di impegni che consente poche distrazioni. Tuttavia l’affabilità di Camilla, la voglia di ascoltare gli altri è un vantaggio per lei e per il suo ruolo. Una qualità che non ha niente da farsi perdonare.