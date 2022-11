“Voleva solo aiutarla, ma la snobbò”. Nuove rivelazioni su Meghan a corte

Due nuovi libri sottolineano il presunto carattere poco conciliante di Meghan Markle la quale, a corte, avrebbe voluto fare tutto da sola, essere una sorta di primadonna che non ha bisogno né di aiuto, né di consigli. La duchessa avrebbe snobbato i suggerimenti e le proposte di amicizia che sarebbero arrivate da due figure eccellenti della royal family: la Regina consorte Camilla e Sophie di Wessex, moglie del principe Edoardo.

“Lei aveva Harry”

Nel suo nuovo libro “Elizabeth. An Intimate Portrait”, Gyles Brandreth racconta un aneddoto inedito sull'arrivo a Palazzo di Meghan Markle. A quanto pare, infatti, l’allora fidanzata del principe Harry sarebbe stata accolta calorosamente dalla royal family e Sua Maestà avrebbe dimostrato a lei e al nipote di essere “entusiasta” all’idea del loro matrimonio: “Meghan le piaceva…Ha fatto tutto ci che poteva per far sentire bene accolta la futura nipote acquisita”. La Regina sapeva che, per una ragazza come Meghan, indipendente e cresciuta negli Stati Uniti, ambientarsi a corte e riuscire a padroneggiare le regole del protocollo è un vero e proprio lavoro che richiede anni e grande forza di volontà. Per questo avrebbe pensato di affiancarle una consigliera che conosceva benissimo tutti i segreti della vita a Palazzo: la contessa di Wessex, Sophie, moglie del principe Edoardo.

Brandreth scrive: “La Regina…comprese che la fidanzata di Harry avrebbe potuto trovare impegnativo abituarsi alla vita da royal…‘È [un percorso] sconnesso, ma presto ti ci abituerai’, come aveva sperimentato Sua Maestà per una vita intera. Per aiutare Meghan la Regina suggerì che sua nuora, Sophie di Wessex, potesse essere il mentore ideale. ‘Sophie può mostrarti i segreti del mestiere’”. Ma la duchessa di Sussex non avrebbe accolto il suggerimento di Elisabetta II con grande entusiasmo: “Meghan chiarì che non sentiva di aver bisogno dell’aiuto di Sophie. Lei aveva Harry”.

La regina Elisabetta sarebbe rimasto piuttosto “perplessa” da questa reazione e dalla forse eccessiva sicurezza che traspariva dalla duchessa. Sophie avrebbe impiegato circa cinque anni per abituarsi al ritmo di vita del Palazzo reale. Inoltre, prima di sposare Edoardo, aveva lavorato nelle pubbliche relazioni e il suo background è borghese. Sarebbe stata una preziosa alleata per Meghan. A quanto sembra, però, Sophie non sarebbe stata l’unica a essere snobbata dalla futura moglie di Harry.

L’indifferenza di Meghan nei confronti di Camilla

Anche la Regina consorte avrebbe voluto spalancare per Meghan le porte dietro alle quali si celano la storia, le tradizioni e i segreti della royal family. Nella sua ultima opera, “Camilla. Duchess of Cornwall. From Oucast to Future Queen Consort”, citata dal Telegraph, Angela Levin ha raccontato: “[Camilla] non voleva vedere nessuno in difficoltà ed era affezionata a Meghan”. È comprensibile. L’allora moglie dell’erede al trono Carlo si era trovata molte volte in situazioni complicate e non poteva ignorare quanto fosse dura uscirne a testa alta.

Aveva combattuto per gran parte della sua vita contro la stampa ostile e l’opinione pubblica che l’aveva relegata, senza possibilità di riscatto, al ruolo di rovinafamiglie. Aveva imparato ad avere pazienza quando per tutti era un paria, a ignorare invettive e frecciate. Per questo la sua esperienza poteva essere di enorme aiuto per Meghan. Eppure la duchessa avrebbe rifiutato anche la sua mano tesa.

Nel 2018, dopo la tragedia della Grenfell Tower, Meghan pubblicò un libro, “Together: Our Community Cookbook”, con le ricette che provenivano proprio dalle famiglie della comunità di Grenfell. I proventi sarebbero serviti per dare un futuro a queste persone. Un’iniziativa che Camilla avrebbe definito “assolutamente affascinante” e che avrebbe sostenuto con grande impegno.