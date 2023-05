"È l'amante e quella figlia è di William". Il divorzio di Rose fa tremare la Corona

La liaison tra il principe William e l’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, è una di quelle storie tutte da dimostrare, ma che fanno un gran rumore sulla stampa internazionale. In queste ore il presunto scandalo si è persino arricchito di un nuovo capitolo che starebbe facendo tremare la Corona: Rose sarebbe sul punto di divorziare perché il marito avrebbe scoperto di non essere il vero padre della loro terza figlia. La bambina nata nel 2015, dicono i tabloid, sarebbe figlia del principe William.

Rose l’amante?

Anni fa la 39enne Rose e Kate Middleton sarebbero state amiche, raccontano le indiscrezioni. Dal 2009 la Hanbury è sposata con il 62enne David Rocksavage, VII marchese di Cholmondeley. La coppia vive a Houghton Hall, a sole tre miglia di distanza da Anmer Hall, residenza di campagna nel Norfolk tanto amata dai principi di Galles. Il marchese è stato Lord Great Chamberlain durante il regno della regina Elisabetta e ora ricopre il ruolo di Lord-in-Waiting, concessogli da Carlo III lo scorso marzo. Inoltre i figli di David e Rose, i gemelli Alexander e Oliver, hanno ricoperto il ruolo di paggi con il principe George all’incoronazione di Re Carlo III.

Kate e Rose hanno molto in comune: la stessa classe sociale, la vita di corte e, forse, il principe William. Sembra, infatti, che l’erede al trono e la marchesa abbiano avuto una storia d’amore mentre la principessa era incinta del piccolo Louis. La faccenda sarebbe stata insabbiata per proteggere la reputazione di William e Kate, considerati il futuro della monarchia, il volto bello, rassicurante e moderno dell’istituzione.

La futura regina Catherine, però, si sarebbe infuriata a tal punto con il marito da pretendere e ottenere che i marchesi venissero banditi dalla corte. Ci sarebbe stato anche un violento litigio tra le due rivali, perché Kate avrebbe abbandonato il suo usuale aplomb e deciso di affrontare Rose a viso aperto. William avrebbe cercato in tutti i modi di calmare gli animi. Invano. Tuttavia la rabbia della principessa di Galles e il presunto allontanamento di David e Rose non collimano con la loro presenza all’incoronazione, né con l’incarico di paggi svolto dai loro figli e tantomeno con il nuovo titolo ottenuto dal marchese.

Qualcuno pensa che tali privilegi siano una strategia per evitare lo scandalo. C’è perfino chi sostiene che sia stata la regina Camilla a invitare Rose Hanbury alla cerimonia dello scorso 6 maggio. Kate, colpita nell’orgoglio, si sarebbe rifiutata di inchinarsi al passaggio della sovrana. Quest’ipotesi appare poco credibile per almeno due motivi: non è chiara la ragione per cui Sua Maestà avrebbe fatto un dispetto simile alla principessa (sempre ammesso che tutta la storia della relazione con William sia vera). Non c’è alcuna logica. Rose sarebbe stata comunque nella lista degli invitati proprio per il ruolo del marito a corte.

L’intera faccenda è un mistero che nelle ultime ore si sarebbe ulteriormente complicato a causa di un sorprendente e grave risvolto: la paternità della figlia di Rose Hanbury.

La figlia segreta di William

Da tempo circolano pettegolezzi secondo i quali la marchesa di Cholmondeley sarebbe stanca del marito e vorrebbe il divorzio. In realtà pare che la coppia sia scoppiata per un altro motivo: David avrebbe scoperto di non essere il padre di Iris Marina Aline, la bambina che Rose ha avuto nel 2016. La piccola sarebbe nata dalla relazione della marchesa con William, il quale non l’avrebbe mai riconosciuta.