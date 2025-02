Le imitazioni, il Bagaglino, il doppiaggio: quando Andreotti chiese a Oreste Lionello di sostituirlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Attore, cabarettista, comico, doppiatore e conduttore televisivo. La carriera di Oreste Lionello è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità e la sua abilità nel sapere portare il sorriso sul volto del pubblico è rimasta unica. La sua vena artistica si mostrò precoce: all'età di dieci anni era già sul palco del teatro di Reggio Calabria, ma solo dopo gli studi all'Accademia nazionale di arte drammatica di Roma Lionello poté davvero esprimere tutto il suo talento. Formatosi come attore di teatro alla fine degli anni 50' Lionello esordì nel mondo del cinema recitando in pellicole di successo come "Totòtruffa '62", "Gli imbroglioni", "Mamma... li turchi!" e "Il soldato di ventura" al fianco di Bud Spencer.

Il grande pubblico televisivo, però, lo ha amato per le sue imitazioni portate in scena al teatro del Bagaglino, che Lionello fondò insieme a Pingitore e altri artisti come Leo Gullotta e Pippo Franco. Celebri le sue interpretazioni nei panni di Giulio Andreotti, Carlo Azeglio Ciampi, Osama bin Laden e Woody Allen. Negli anni '60 e '70 l'attore fu grande protagonista di varietà come "È domenica, ma senza impegno", condotto da Paolo Villaggio, "Dove sta Zazà", "Mazzabubù" e "Al Paradise" su Rai1 da lui condotto. La sua innata capacità espressiva e di interpretazione lo portarono anche a diventare un pilastro del doppiaggio italiano dagli anni '80 al 2000.

Chi doppiava Oreste Lionello

L'elenco degli attori internazionali a cui Oreste Lionello ha prestato la voce è lunghissimo, molto di più di quello dei personaggi comici interpretati a teatro, ma in entrambi i ruoli l'attore ha saputo regalare emozioni e sorrisi. Sin dal suo debutto al doppiaggio Lionello ha conquistato il pubblico e ha caratterizzato attori di successo come Gene Wilder (in "Frankenstein Junior" e "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato"), Peter Falk (in "Angeli con la pistola" e "I 4 di Chicago"), Charlie Chaplin (in "Il grande dittatore"), Clint Eastwood (in "La vendetta del mostro") e persino Robin Williams nelle prime due stagioni del celebre telefilm "Mork & Mindy". Per anni, però, la sua voce è stata quella di Woody Allen e il regista americano, anni fa, gli dedicò un ricordo sentito: " Oreste Lionello mi ha reso per anni un attore molto migliore di quanto non fossi veramente. Ci siamo conosciuti personalmente e mi è sempre sembrato un uomo molto amabile e la mia grande popolarità in Italia è in gran parte dovuta a lui ".

