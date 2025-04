Incidente in vacanza per Cliomakeup, l'influencer finisce in ospedale: "Si vedeva l'osso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere una tranquilla vacanza al mare per Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeup, ma il viaggio alle isole Canarie con le due figlie ha subito una battuta d'arresto a causa di un incidente. La make up artist milanese è stata vittima di un infortunio mentre stava giocando con le sue bambine e rientrata in Italia ha raccontato la sua disavventura su Instagram, mostrando i segni dell'incidente.

Il viaggio alle Canarie

Per le festività pasquali l'influencer era partita alla volta delle isole Canarie per raggiungere l'ex marito, Claudio Midolo - dal quale è separata ufficialmente dallo scorso luglio - e le due figlie Grace e Joy. Durante la vacanza Clio Make up ha documentato i momenti più divertenti vissuti con le bambine pubblicando sulla propria pagina Instagram e nelle storie molte foto e alcuni video. Nelle scorse ore, però, la make-up artist ha aggiornato i suoi fan su un episodio accaduto poco prima del suo rientro in Italia.

L'incidente con le bambine

Nelle storie del suo account Clio ha raccontato di essersi ferita alla testa con una mazza. " Siamo andati a giocare a minigolf e per sbaglio una mazza invece di colpire la pallina ha colpito la mia testa dura ", ha confessato l'influencer proseguendo nel suo racconto: " Non so per quanto tempo dovrò tenere la fasciatura. Ieri il dottore mi ha fatto una foto per farmi vedere che il taglio ha raggiunto l'osso e non volevo vedere" . A causa della profondità del taglio sulla fronte Zammatteo è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere ma ha rassicurato i fan sulle sue condizioni e soprattutto sulla sua presenza in video con contenuti di make up: "Per quanto riguarda il lavoro sono contenta perché avevo finito di registrare tutti i contenuti di maggio, mentre ora con questo taglio non so neanche quando mi potrò truccare o lavare i capelli per non sporcare o bagnare la ferita ".

La blefaroplastica

Aprile si conferma un mese di ricoveri per l'influencer.

Lo scorso anno, nello stesso periodo, ClioMakeup si sottopose a un intervento chirurgico di blefaroplastica per correggere le palpebre cadenti. A seguito dell'operazione Clio condivise la sua esperienza con i suoi follower, parlando apertamente dellae dell'importanza dell'aspetto esteriore nel suo lavoro.