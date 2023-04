"Indebolito ma felicissimo". Come sta Giovanni Allevi

Buone notizie da Giovanni Allevi. A poche ore dal suo 54esimo compleanno (il 9 aprile), il compositore marchigiano è tornato a farsi vedere e sentire sui social. Stavolta, per fortuna, con aggiornamenti positivi sul proprio stato di salute e con un sorriso rivolto ai tanti fan che in questi mesi non gli hanno fatto mancare il loro affetto. " Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande! ", ha scritto il musicista, che sta affrontando le cure per guarire da un mieloma multiplo.

A corredo di quelle parole di speranza, Allevi si è mostrato con un selfie in cui appare dimagrito ma sorridente. L'apprezzato artista da tempo comunica con i propri fan attraverso i social, tenendoli al corrente anche delle difficoltà che non sono mancate nel suo percorso di cura. "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo", aveva scritto lo scorso 29 marzo. Ora, alla vigilia del suo compleanno, un nuovo messaggio con espressioni di gratitudine.

"Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti 'guerrieri' che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante!", ha affermato Allevi sui social. E ancora: "Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!!". Quindi, l'invio di "un bacio da Giovanni, indebolito e 'scombinato' ma felicissimo".

Pur non riuscendo a suonare e a comporre, l'artista non ha mai abbandonato la musica. "Grazie a lei anche la sofferenza ha un senso", aveva confidato in un toccante messaggio sui social network.