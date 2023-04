Giulia Cavaglia perde il volo e piange: ma il dettaglio scatena l'ironia del web

Uelling Gate. Così è stato ribattezzato il caso che vede protagonista da ore l'ex tronista di Uomini e donne, Giulia Cavaglia. L'influencer ha perso un volo a causa di un ritardo di alcuni minuti e su Instagram si è duramente scagliata contro la compagnia aerea Vueling e l'hostess che le avrebbe negato l'imbarco. Il video è diventato virale sul web non solo per le lacrime e lo sfogo dell'ex volto di Uomini e donne, ma in particolare per la pronuncia del nome del vettore, che ha fatto finire la Cavaglia al centro degli sfottò del web.

Il volo perso e le lacrime

Giulia Cavaglia si trovava a Barcellona, ma si è vista costretta a posticipare il rientro in Italia per colpa di un ritardo. " Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga!", ha esordito nelle storie del suo profilo Instagram l'influencer praticamente in lacrime e proseguendo con il duro sfogo: "Non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! ".

Poi ha raccontato quanto successo poco dopo con l'hostess, rea di non averla fatta passare nonostante i pochi minuti di ritardo: " Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente ". Giulia Cavaglia ha poi raccontato di avere avuto addirittura un attacco di panico e ha augurato alla compagnia aerea, tra offese e epiteti, di chiudere: " Perdere un volo non è la fine del mondo, ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m.... non lo trovo giusto ".

L'ironia del popolo dei social