Francesco Sole riprende la fidanzata mentre fa i bisogni. L'incidente in diretta

In poche ore è diventato subito virale sul web un video girato da Francesco Sole in cui riprende la sua fidanzata, Giulia Cavaglia intenta a fare il suo bisogno fisiologico. L'incidente social è a tinte bollenti e in men che non si dica è divenuto di dominio pubblico, suscitando clamore. Sì, per l'ex tronista è imbarazzo totale: accovacciata mentre fa la pipì nel giardino di casa. La notiza corre veloce e in un lampo è apparsa su tutti i siti, nonostante l'intervento tempestivo dell'autore del videoclip di eliminarlo dalla piattaforma social. Ma gli internauti sono arguti e mano sulla tastiera, fulmineamente, condividono ogni sorta di contenuto, soprattutto quelli più hot, senza alcuno scrupolo.

Attimi di vera angoscia per la coppia, colta da una tachicardia folle: lui pentito per la leggerezza commessa, lei turbata per la sua immagine ridicolizzata e per senso di pudiciza. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi è fidanzata con lo scrittore da un po' di anni, pare siano una coppia felice e ciò li ha indotti ad andare a convivere insieme. Evidentemente, il vivere a tu per tu scatena in loro desideri passionali e anche sui generis. Proprio come quest'ultimo incidente che ha portato i due cuori in love in un ciclone sui social. Malgrado Sole abbia posto rimedio al suo gesto superficiale rimuovendo il filmato hot dalle Instagram Stories, il suo ravvedersi non ha evitato che il video imbarazzante facessse il giro del web. La Cavaglià, nel timore che la sua intimità e la sua privacy venissero violate, ha voluto rivolgere un appello sui social a tutti i suoi fan chiedendogli di segnalare eventuali iniziative di chi lo divulghi o ne faccia un utilizzo illecito.

L'ex tronista chiede a tutti di cancellare il video

I due hanno dato vita a una scenetta alquanto goliardica, per chi ha avuto il piacere di guardare la dinamica buffa dell'episodio casalingo, che ha fatto il boom di visualizzazioni. Ma non si può dire sia stata altrettanto divertente per la protagonista del videoclip che si è vista postare online l'immagine delle sue parti intime senza saperlo. Su Instagram il video è diventato in un battibaleno virale, scatenando l'ilarità e la sorpresa della platea web. L'autore di tale scherzo mancino, Francesco Sole, a suo dire, ha ripreso, per mero errore, la sua partner mentre faceva la pipì nel giardino di casa in totale stile nature, a contatto con l'anima più arcaica di sé.

Accortosi della défaillance, lo scrittore ha provveduto a eliminare il filmato dalle Stories, ma la mossa riparatoria ha salvato parzialmente dallo smacco: i loro seguaci, attentissimi, non si sono fatti sfuggire l'epsiodio esilarante, condividendo il video a loro volta senza remora alcuna. A quel punto l'immagine della Cavaglia è social a tutti gli effetti. Presa coscienza della serietà dell'evento e sentitasi imbarazzata dinanzi alla diffusione delle zone proibite del suo corpo, Giulia Cavaglaà ha confidato nelle anime più sensibili e comprensive dei suoi fan, rivolgendo loro un accorato appello. E invasa dalla rabbia più nera, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di registrare un lungo sfogo su Instagram per invitare i suoi ammiratori a segnalare qualsiasi traccia o post sospetto che vede la sua immagine oltraggiata.

La parole severe pronunciate dalla Cavaglià per salvaguardare e tutelare la sua immagine pubblica: " Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui. Quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto. Io ci metto ore a creare video di make-up, cucina, ma condividete quelli! È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore? ".