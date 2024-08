Instagram, le nozze lampo, i quattro figli e l'addio choc: la storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello nel giorno delle nozze (giugno 2017)

La favola d'amore di Alvaro Morata e Alice Campello non ha avuto il lieto fine sperato. La coppia, seguita da milioni di fan e modello di quello che sembrava essere un amore incondizionato ed eterno, è scoppiata a sorpresa dopo otto anni di relazione.

Galeotto fu Instagram

È il 2016. Alvaro Morata è da poco tornato a vestire la maglia del Real Madrid dopo due anni alla Juventus. Alice Campello è una modella e influencer veneziana. Dopo averla vista a un evento a Torino, colpito dalla sua bellezza acqua e sapone, lo spagnolo inizia a seguire Alice su Instagram e dopo qualche scambio di like, il calciatore spagnolo si fa avanti inviandole un messaggio. Pochi giorni dopo la coppia si incontra ed è un vero e proprio colpo di fulmine. "Durante quella cena le dissi: 'Tu sei la donna che voglio sposare'" , racconterà Alvaro a Verissimo anni dopo il loro primo appuntamento. E quelle parole si rivela profetiche. A dicembre 2016, Morata chiede la mano di Alice durante uno spettacolo di illusionismo davanti a centinaia di persone. " Volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita" , racconterà nel 2021.

Le nozze lampo

Dopo una breve frequentazione di un anno, Alvaro Morata e Alice Campello convolano a nozze. Il 17 giugno 2017 presso la basilica palladiana del Redentore alla Giudecca, a Venezia, la coppia si giura amore eterno davanti a centinaia di invitati. A bordo del motoscafo "Amore", Alice e Alvaro raggiungono il luogo del ricevimento, il lussuoso resort JW Marriott sull'isola delle Rose, e festeggiano l'unione con parenti e amici. Subito dopo le nozze Alice e Alvaro partono per la luna di miele alle Seychelles, ma il viaggio è breve a causa degli impegni sportivi di Morata in Spagna.

La gravidanza gemellare

25 marzo 2018. Attraverso la sua pagina Instagram, durante un viaggio a Dubai, Alvaro Morata annuncia la gravidanza della moglie: "Che bella panciona! Ti amo da morire! Non vedo l'ora di fare più grande la famiglia". Alice è in attesa di due gemelli e nonostante alcune difficoltà legate alla gravidanza gemellare il 29 luglio 2018 vengono alla luce Alessandro e Leonardo. Pochi giorni dopo Morata è protagonista in campo nella finale di FA Community Shield.

L'anno più diffcile: il 2019

L'arrivo dei gemelli unisce ancora di più Alice e Alvaro, ma il 2019 si rivela un anno difficile per la famiglia Morata. A marzo, l'Atletico Madrid di Alvaro Morata perde la gara degli ottavi di Champions League contro la Juventus e da ex bianconero il calciatore spagnolo finisce nel mirino dei supporter juventini. Alice riceve minacce e offese sui social e persino i due gemelli della coppia sono oggetto di commenti orribili. Tre mesi più tardi, a giugno, Alice e Alvaro vengono rapinati da una banda armata nella loro villa di Madrid. L'influencer veneziana, che era sola in casa con i due figli, rimane sconvolta dal violento episodio e medita di lasciare Madrid.

La nascita di Edoardo

A marzo 2020 Alice Campello annuncia la seconda gravidanza. Come già era accaduto per la prima, la famiglia Morata scegli Instagram per dare la notizia. "Presto in 5”, scrive l'influencer mostrandosi con il marito e i gemelli e la pancia pronunciata. L'imminente arrivo del terzo figlio spinge Alvaro ad accettare di tornare a Torino in bianconero. Il 22 settembre Morata firma con la Juve e sette giorni dopo festeggia la nascita del terzo figlio, Edoardo.

Sanremo e il sogno di altri figli

Gennaio 2021. Sui siti di informazione si diffonde la notizia che Alice Campello potrebbe essere una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. L'attenzione sull'influencer è altissima e durante un'ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin, l'influencer veneziana confessa che nel suo futuro ci sono altri figli: " Quando sarà il momento, vorremmo una femminuccia e siamo sicuri che arriverà. Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre ".

La quarta gravidanza

Giugno 2022. Cinque anni dopo il "sì" a Venezia, Alice e Alvaro annunciano l'arrivo del quarto figlio. "Baby 4 is coming", scrivono entrambi su Instagram, svelando che l'influencer è di nuovo incinta. Ma la gravidanza non è tutta rose e fiori. Come già accaduto in precedenza Alice è costretta a rimanere a riposo per alcuni problemi di salute legati alla pressione. Il 9 gennaio 2023 viene alla luce Bella Morata, ma la coppia non comunica la nascita della piccola sui social e questo desta molta preoccupazione tra i fan.

Il dramma dopo il parto

Subito dopo il parto, Alice viene ricoverata nella terapia intensiva della Clinica Universidad de Navarra per un'emorragia interna e lotta tra la vita e la morte. La notizia viene data da Alvaro su Instagram: " Alice ha avuto delle complicazioni e ci ha fatto molto spaventare, ma è forte e un po’ alla volta si sta recuperando ". Mesi dopo è lei a raccontare quanto vissuto in ospedale subito dopo la nascita di Bella: " Mi hanno fatto 17 trasfusioni, ero intubata e ho rischiato di perdere l'utero" . I mesi successivi, però, sono difficili per l'influencer che vive un malessere psicologico a causa del dramma vissuto, ma grazie all'amore di Alvaro e della sua famiglia Alice supera il brutto periodo.

L'annuncio della separazione

Su Alice e Alvaro non sono mai circolati gossip e mai si era parlato di crisi. Negli otto anni di relazione la coppia si è sempre dimostrata innamorata e affiatata e il dramma vissuto a gennaio 2023 sembrava averli uniti ancora di più. Invece il 12 agosto 2024, con due messaggi disgiunti pubblicati sui rispettivi canali social, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la separazione. " Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. È una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia.

Non si inventino storie per un minuto di protagonismo, perché, ripeto: non c'è stata in alcun momento mancanza di, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione", scrive Alvaro su Instagram, mentre Alice ribadisce che l'addio non è dovuto a un tradimento.