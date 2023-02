Giorgia Soleri sparisce dai social. Ecco perché ha detto basta

Giorgia Soleri ha detto basta, almeno per il momento, ai social network. L'attivista influencer ha disattivato gli account Twitter e Instagram dopo l'ondata d'odio, che l'ha travolta negli scorsi giorni. Il motivo dell'addio sarebbe legato ai messaggi derisori ricevuti dopo la pubblicazione di un suo video, nel quale lamentava dolori e malesseri a causa delle patologie di cui soffre, la vulvodinia e la fibromialgia.

Cosa è successo sul web

La decisione di prendere le distanze dai social almeno per un po' è arrivata nelle scorse ore. La fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, era apparsa su Instagram per raccontare il suo difficile momento: " Sono le cinque del mattino e io sono sveglia da ore perché non sto bene. Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare a causa dei dolori" . E nel video si era mostrata a letto con un termoforo sulla pancia. Una storia come tante pubblicate da Giorgia Soleri, che da anni parla dell'endometriosi e di altre malattie invalidanti legate al dolore cronico, che però ha scatenato al reazione di alcuni odiatori del web, che hanno sminuito il suo malessere.

E a quel punto la Soleri è sbottata. " Ora devo pure sorbirmi 'sta gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore", ha scritto l'influencer su Instagram e Twitter prima di mettere in stand by le sue pagine social: "Cattiveria, arroganza, saccenza e ignoranza di persone che continuano a invalidare la mia storia, il mio dolore e le mie diagnosi" . Poi si era rivolta direttamente agli hater: " Vorrei farvi provare per dieci minuti del mio dolore ".

La disattivazione degli account

Dopo la pioggia di critiche e i numerosi commenti negativi, Giorgia Soleri ha deciso di sparire momentaneamente dai social network. Le sue pagine Twitter e Instagram al momento sono scomparse dalle due piattaforme e l'influencer si è presa del tempo per metabolizzare l'accaduto. Ma l'addio alla rete potrebbe non durare a lungo. La compagna di Damiano, infatti, con i social lavora e ha accordi per sponsorizzazioni, che dovranno essere riprese prima o poi. In tutto questo, l'attivista non è la prima a prendere le distanze dai social per un po'. Prima di lei avevano scelto di farlo Ultimo e Mengoni e persino Aurora Ramazzotti. Un modo per riprendere contatto con la realtà e mettere la giusta distanza con gli hater.