Claudia Motta e Simone Rugiati sono in crisi? Il gossip dopo l'infortunio all'Isola dei Famosi

Il gossip impazza tra l'Honduras e l'Italia. Protagonista è Claudia Motta, che all'Isola dei famosi ha resistito poco più di due settimane e poi, a causa di un brutto infortunio, è stata costretta ad abbandonare il reality. Prima di rientrare a Milano, la Miss e volto televisivo di Tiki Taka è tornata sui social per salutare e ringraziare i suoi fan e tra i primi a dimostrarle tutto il suo affetto è stato il fidanzato, Simone Rugiati, popolare chef in televisivo. Su Instagram sono volati cuoricini, angeli e parole d'amore tra i due ma - secondo le ultime indiscrezioni - la coppia sarebbe già scoppiata e di mezzo ci sarebbe un terzo incomodo. Di confermato non c'è niente, ma intanto Rugiati ha tolto il segui alla giovane fidanzata su Instagram e questo potrebbe dirla lunga.

Il post di Rugiati e le parole di Claudia

Pochi giorni fa, quando Alvin ha annunciato che Claudia Motta era stata costretta ad abbandonare il programma a causa di un trauma cranico, il fidanzato della Miss ha affidato a Instagram un video, nel quale parlava con amore della compagna: " Al mio angelo, siamo stati molto preoccupati e mi sono accorto di quanto ti amo. Sei stata una grande, hai una testa enorme, di cuore e buona. Sarai più forte e tornerai da me, mi sei mancata troppo" . Al messaggio Claudia ha risposto pubblicamente, nel primo commento al post: " Mi hai lasciato senza fiato. Le tue parole mi hanno curato un pezzetto di cuoricino ferito…Sei speciale. Grazie per il sostegno e vicinanza amore mio, ci vediamo presto e sarà ancora più bello!" . Alle parole dolci di due innamorati, però, hanno fatto seguito strani messaggi social e le voci su una crisi improvvisa si sono moltiplicate sul web.

La crisi e il presunto tradimento