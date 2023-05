Malori e infortuni: perché Claudia Motta e Marco Predolin hanno abbandonato l'Isola dei Famosi

Non bastava l'eliminato settimanale (Nathalie Caldonazzo) a sfoltire il numero dei naufraghi all'Isola dei famosi, ci si è messa anche la sfortuna a decimare il cast. Claudia Motta e Marco Predolin hanno dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi di salute. La notizia sulle condizioni dei due concorrenti è arrivata nel corso della diretta di martedì sera, quando Alvin ha spiegato il motivo dell'assenza di Claudia in Palapa.

L'infortuno di Claudia Motta

Due giorni fa, la giovanissima miss è stata vittima di una brutta caduta sugli scogli. I forti dolori alla testa, al braccio e al fondoschiena hanno convinto la produzione a trasferirla al campo base per sottoporla a ulteriori accertamenti. I naufraghi speravano che con un po' di riposo e qualche cura, Claudia potesse tornare in gioco già dalla diretta di martedì, ma quando in Palapa il pubblico ha notato la sua assenza, Alvin ha subito chiarito la situazione: " Claudia sta già meglio, è serena ma il parere dei medici è che non può tornare in gioco. Quindi ufficialmente non è più una concorrente dell'Isola ".

Il post Instagram di Claudia

Subito dopo l'annuncio dell'abbandono, Claudia Motta ha rotto il silenzio social, condividendo sulla sua pagina Instagram un post per rassicurare tutti. " Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!", ha scritto l'ex naufraga, mostrandosi con un collare ortopedico al collo e proseguendo: "È stata un'esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva…Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi ".

L'abbandono di Marco Predolin

Sull'isola di Sant'Elena, l'ultima spiaggia dove approdano gli eliminati dal gioco, non è andata meglio a Marco Predolin. Il conduttore, primo eliminato di questa nuova stagione, stava vivendo sull'isola da solo, ma è stato costretto a lasciare l'Honduras a causa di alcuni problemi di salute. Alcuni siti riferiscono di un malore avuto a Sant''Elena, ma né Alvin né Ilary Blasi hanno chiarito cosa abbia costretto Predolin a tornare in Italia. Il conduttore è atteso in studio la prossima settimana. Dunque, sarà lui stesso a raccontare i problemi affrontati sull'isola deserta.