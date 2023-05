Isola dei Famosi 2023, le pagelle: sorprende Cristina Scuccia voto 8, male Helena Prestes voto 4

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto scontrarsi al televoto Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Christopher Leoni; proprio quest’ultimo è finito sull’Isola di Sant’Elena raggiungendo così, la showgirl Nathaly Caldonazzo. Inoltre, le coppie sono state definitivamente sciolte e ciò comporterà che da questo momento i naufraghi proseguiranno l’avventura come singoli concorrenti. Assente dalla puntata di ieri, il compagno di Cecchi Paone, Simone Antolini che è stato portato lontano da Playa Tosta per fare alcuni accertamenti medici. Sono ben 5 i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata: Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Ecco le pagelle della quarta serata.

Naufraghi

La tribù delle Chicas:

Helena Prestes – voto 4

Una settimana movimentata per la naufraga che non si è sottratta da nulla e soprattutto dalle polemiche. Pare che alla modella stia sfuggendo la situazione di mano tanto da avere la pretesa di detenere il controllo sull’intero gruppo che, oltretutto, considera invidioso di lei. Sembra seguire un copione già scritto, quello della naufraga bersagliata dal resto dei compagni e, quindi, quello della "vittima", tanto che già minaccia di costruirsi la capanna da sola. Come se non bastasse, nel momento della catena di salvataggio dice che se avesse avuto l’opportunità di scegliere per prima avrebbe indicato Fiore, poi, nel momento della decisione salva Corinne perché – a detta sua - porta armonia; un pizzico di coerenza in più non farebbe male.

Corinne Cléry - voto 5

Puntale come alla seconda puntata, vediamo la Cléry agguerrita nei filmati che vengono mandati in onda nel corso della diretta, salvo poi ritrattare tutto in prima serata ed esclamare: “Abbiamo già chiarito” (riferendosi allo scontro con Helena).

Fiore Argento - voto 6

Problema al mignolo del piede per la naufraga che si dice dispiaciuta per non essere stata salvata da Cristina Scuccia nella catena che avrebbe mandato un concorrente al televoto. Nonostante ciò, non è stata tra le protagoniste della serata, infatti, è apparsa un pochino sottotono rispetto al solito, forse per via dell’infortunio al piede e dei malumori su Playa Tosta.

Cristina Scuccia – voto 8

La nomination pare averle fatto davvero bene, così, finalmente la naufraga prende posizione e si “scaglia” addirittura, contro quella che fino ad ora ha indicato come la sua amica più fidata sull’Isola, Helena; senza giri di parole lascia intendere che la modella faccia le cose a favore di telecamera. Tuttavia, poi la salva dall’andare direttamente al televoto, dimostrando che nella vita si può dare una seconda possibilità, soprattutto se in ballo c’è l’amicizia.

La tribù degli Hombres

Andrea Lo Cicero – voto 5

Ammette di avere rinunciato volontariamente alla prova leader della scorsa settimana per andare ad uno scontro diretto al televoto contro Cristopher Leoni, lo stesso che addita come cleptomane. Il televoto gli dà ragione e lo salva; tuttavia, non si può che avvalorare l’ipotesi di Vladimir Luxuria quando dice che lì non sono una tribù (riferendosi agli hombres), ma vogliono tutti fare i capi.

Luca Vetrone – voto 6

Si dice contento che sia stato salvato Andrea Lo Cicero dal televoto del pubblico, ma, probabilmente, non ci crede nemmeno lui. Alla fine, però, vince la prova leader.

La tribù degli “ex” Accoppiados

Alessandro Cecchi Paone (senza) Simone Antolini – voto 4

Alessandro si dice assolutamente contrario a proseguire l’avventura da solo e fa intendere di volere lasciare il reality qualora dovesse continuare come singolo concorrente. Ma non è finita qui; alquanto agitato addita il reality di essere un "gioco al massacro"; tuttavia, la padrona di casa lo mette subito a tacere ricordandogli che in Honduras ci è ritornato dal momento che aveva già partecipato una volta al programma.

Marco Mazzoli e Paolo Noise - voto 8

Difficile potere continuare la puntata dopo il momento più emozionante della serata – e del reality - fino ad oggi; quando le emozioni sono vere e pure c’è poco da fare e anche i telespettatori lo avvertono. È per questo che Noise e Mazzoli, almeno per il momento, non hanno rivali sull’Isola.

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) - voto 5.5

La coppia è stata divisa nella serata di ieri sera, ma ancora non basta per fargli guadagnare un momento da protagonisti nel corso della puntata. E se Cecchi Paone fa come una furia per essere stato diviso dal suo Simone, loro sembrano accettare la scelta, aggiungendo anche di aspettarsi già una cosa simile. Ad ogni modo, speriamo che separati possano entrare maggiormente nelle dinamiche del reality.

Pamela Camassa – voto 6.5

Decisamente meglio rispetto alla scorsa puntata; infatti, finalmente abbiamo sentito la sua voce nel corso della serata e questo è già abbastanza, considerando che fino ad ora la naufraga non ha mai espresso la sua opinione durante la diretta. Inoltre, è stata protagonista di una prova difficilissima uscendone vincitrice e diventando, così, leader.

Gian Maria Sainato – voto 4

È il primo ad andare dritto al televoto, per il resto non l’abbiamo praticamente visto.

“Tribù Sant’Elena”

Nathaly Caldonazzo - voto 7

Protagonista dello scontro con Cecchi Paone che la chiama “Maleficent Caldonazzo”, ancora una volta, ha fatto prevalere il suo essere sincera e guerriera. Infatti, chiaramente spiega che secondo lei Alessandro è “senza anima”. Sincerità che ritorna ad emergere nella querelle con Andrea Lo Cicero in cui, però, riconosce di avere sbagliato forse a causa della stanchezza e così, fa un passo indietro.

Christopher Leoni - voto 4

“Se rimango svelerò un segreto particolare”; così, “ricatta” il pubblico sperando di non essere eliminato. Purtroppo il naufrago riconferma di essere protagonista di sotterfugi di cui il resto del gruppo – e forse anche il pubblico - si è già accorto e, per questo, adesso si ritroverà a proseguire la sua avventura sull’Isola di Sant’Elena.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 7.5

L’opinionista, per la seconda puntata di fila, apre la serata con una frecciata alla conduttrice sulla relazione con Bastian e così, chiede in che modo comunicano, marciando su uno degli argomenti più “discussi” nelle ultime settimane: in che lingua parlano Ilary e Muller? La Luxuria dimostra sempre di essere nel posto giusto e, per questo, ad ogni puntata è sempre preparata su tutto. Ci vede lungo quando afferma che nella tribù degli hombres l’obiettivo è quello di fare soltanto i capi. Da “volpe” dei reality sgancia la bomba lasciando intendere che Helena abbia un’amicizia “particolare” con il suo compagno d’avventura Luca Vetrone.

Enrico Papi - voto 6

Meglio del solito; l’opinionista ormai sembra perseguire la strada della moderazione. Infatti, i “furti” della busta del televoto alla conduttrice sembrano essere soltanto un vecchio ricordo, così come anche la sua voce in sottofondo ad ogni singola dinamica della puntata. Speriamo continui così.

Alvin - voto 7

La bravura di Alvin è sempre più evidente. È riuscito a gestire una prova dalla durata di dieci minuti parlando ad oltranza e senza mai fermarsi. Inoltre, anche dall’Honduras riesce a creare una dinamica che stempera gli animi della serata, quella del botta e risposta con Ilary che diverte i telespettatori. Alla fine perde la pazienza con i naufraghi che nominano i compagni solo perché vorrebbero lasciare l’Isola e non perché vorrebbero andassero via.

Ilary Blasi – voto 8

Cambio di look per la conduttrice che nella puntata di ieri sera ha sfoggiato un completo pantalone e camicia total white. Già nei primi minuti della diretta si lascia andare ad una delle sue esternazioni che dimostrano quanto già sia stufa delle inutili polemiche e così, senza peli sulla lingua, tuona contro Cecchi Paone: “Alessandro lo sapevi dove andavi, hai già fatto l’isola e ci sei anche ritornato”.

Cresce il gradimento da parte del pubblico del reality che, nella serata di ieri sera, ha visto un miglioramento in termini di ascolto registrando il 19.2% di share.